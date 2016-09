Kinomurks von einst Die zehn übelsten Trash-Filme

Filmfestival Venedig eröffnet Aliens, die einem ans Herz wachsen

Von 1. September 2016 - 18:00 Uhr

Das Kino feiert sich selbst zum Auftakt auf dem Lido: In Damien Chazelles „La La Land“ singen und tanzen Emma Stone und Ryan Gosling wie in den Goldenen Zeiten des Musicalfilms. Wim Wenders hat nach einer Vorlage Peter Handkes verfilmt, wie Zeilen eines Autors in Echtzeit zum Leben erwachen.