Schießerei in Konstanz Disco-Schütze suchte gezielt nach Schwager

Von red/dpa 04. August 2017 - 19:57 Uhr

Der Disco-Schütze hatte es, laut Polizei, auf seinen Schwager abgesehen. Foto: dpa

Nach einer Schießerei in der Konstanzer Diskothek „Grey“ teilte die Polizei nun mit, dass es der Täter in der Nacht auf seinen Schwager abgesehen hatte. Der 34-Jährige hat in der Nacht mit einem Sturmgewehr einen Türsteher getötet.

Konstanz - Der Disco-Schütze war bei seiner Attacke in einem Konstanzer Tanzlokal mutmaßlich gezielt auf der Suche nach seinem Schwager. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 34-Jährige hatte in der Nacht zum Sonntag an der Disco „Grey“ mit einem Sturmgewehr geschossen und einen Türsteher getötet. Die Auswertung des Videomaterials habe ergeben, dass der Mann auch in den Tanzbereich des Clubs vorgedrungen war, sagte ein Sprecher der Polizei.

Demnach ging der Täter durch einen Vorraum und den Kassenbereich in das dahinter liegende Foyer sowie in den größten Tanzsaal, wo er zwei Schüsse Richtung Decke abfeuerte. Insgesamt schoss der Mann mehr als 20 Mal vor und in der Diskothek. Als der 34-Jährige seinen Schwager, den ehemaligen Betriebsleiter des Clubs, drinnen nicht fand, sei er wieder nach draußen gegangen, sagte der Sprecher weiter. Sicherheitsmitarbeiter hätten daraufhin die Haupteingangstür des Clubs verschlossen.

Ein Mensch wurde getötet, vier weitere schwer verletzt

Der Türsteher wurde im Eingangsbereich getötet. Ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter, zwei Gäste sowie ein Polizist wurden schwer verletzt. Der Todesschütze starb nach einem Schusswechsel mit den Beamten im Krankenhaus. Mindestens acht Personen hätten bei der panikartigen Flucht leichte Verletzungen oder einen Schock erlitten, teilten die Beamten weiter mit.