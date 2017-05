Sansibar im Dorotheen-Quartier So edel wird die Kultbar in Stuttgart

Stuttgart - Von Sylt nach Stuttgart: Das bekannte Restaurant Sansibar auf Sylt zieht bekanntlich mit einem Ableger nach Stuttgart in das neue Dorotheen-Quartier. Dort wird es 273 Plätze in der Karlspassage und 104 draußen auf dem Sporerplatz geben. Am 13. Mai ist die Eröffnung.

Breuninger hat nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 200 Millionen Euro in das Dorotheen-Quartier investiert. Der Gebäudekomplex vereint Büros, Einzelhandelsflächen, Gastronomie, eine Parkgarage und hochwertige Wohnungen.

Am 30. Mai startet das Dorotheen-Quartier mit der Eröffnung von Gastronomien, Shops, einer öffent­lichen Parkgarage und einem neu gestalteten Außenanlagenbereich. Ein Quartiersfest im Sommer und ein Festakt werden die Eröffnungsphase abschließen.

