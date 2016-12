„Sandy Hook Promise“ Dieses Video soll Amokläufe an Schulen verhindern

Von red 08. Dezember 2016 - 18:37 Uhr

Ein Video will vor Amokläufen warnen.Foto: Screenshot YouTube/Sandy Hook Promise

Auf den ersten Blick spielt sich in diesem Video eine harmlose Romanze zwischen zwei Teenagern ab. Doch auf den zweiten Blick bahnt sich eine Tragödie an. Ein Video im Netz soll Amokläufe verhindern.

Stuttgart - Es fängt an wie eine Tennie-Romanze – umrahmt von sanfter Musik und einfühlsamen Bildern kommen sich zwei Teenager an einer Schule näher. Doch keiner merkt, welche schreckliche Tat sich im Hintergrund anbahnt. Nämlich ein Amoklauf eines bewaffneten Schülers mit der Absicht Menschen zu töten, die im falschen Moment am falschen Ort sind.

Derzeit macht ein Video im Netz die Runde, das Massaker in Schulen verhindern soll. Der Film stammt von der Organisation „Sandy Hook Promise“, die von Angehörigen der Opfer eines Amoklaufes an der Sandy-Hook-Schule im US-Bundesstaat Connecticut gegründet wurde. Die Organisation möchte mit dem Clip über Warnsignale von Gewalttätern aufklären.

Der Kurzfilm auf der Video-Plattform Youtube zeigt zunächst die Liebesgeschichte zwischen dem Teenager Evan und einem Mädchen. Die beiden kritzeln Nachrichten auf einen Tisch in der Bibliothek. Sie wissen anfangs noch nicht mit wem sie schreiben, bis sie sich am Ende des Schuljahres treffen.

Die Katastrophe im Hintergrund

Doch dann zeigt sich, um was es in dem Film eigentlich geht: Denn zum scheinbaren Happy-End der Tennie-Romanze beginnt eine Katastrophe: Ein Mitschüler mit einem Gewehr betritt die Schule. „Während du Evan zugesehen hast, hat ein anderer Schüler Zeichen gezeigt, dass er eine Schießerei plant. Aber niemand hat es bemerkt.“

Daraufhin werden manche Teile des Videos noch einmal gezeigt, diesmal liegt der Fokus aber nicht auf den verliebten Tennagern, sondern auf einem hasserfüllten Mitschüler im Hintergrund. Er liest Bücher über Pistolen und schaut Gewaltvideos. „Waffengewalt ist vermeidbar, wenn du die Zeichen kennst“, ist die Schlussbotschaft des Films.