Ryanair Bis zu 2100 Flüge gestrichen

Von red/dpa 15. September 2017 - 20:38 Uhr

Ryanair-Flugzeuge werden in den nächsten Wochen weniger in die Luft steigen. Foto: AFP

In den kommenden sechs Wochen streicht die irische Billig-Fluggesellschaft Ryanair bis zu 2100 Flüge. Damit solle die Pünktlichkeit ihrer Maschinen verbessert werden. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Dublin - Die Billigfluglinie Ryanair streicht in den kommenden sechs Wochen täglich bis zu 50 ihrer mehr als 2500 Flüge pro Tag, um die eigene Pünktlichkeit zu verbessern. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Insgesamt fallen damit bis Ende Oktober rund 2000 Flüge aus, betroffene Passagiere sollten direkt informiert werden. Sie können umbuchen oder den Ticketpreis erstattet bekommen.

Zuletzt hätten etwa Fluglotsenstreiks in Frankreich, aber auch schlechtes Wetter und urlaubsbedingte Verschiebungen bei den Crews zu vielen Verspätungen geführt, heißt es in der Mitteilung. Dadurch sei die Pünktlichkeitsquote der Airline auf unter 80 Prozent gesunken. Dieser Wert sei unakzeptabel, daher müsse man handeln, teilte Ryanair mit. Die Absage von weniger als zwei Prozent aller Flüge helfe dabei, Flugzeuge in Reserve zu haben, wieder auf einen Wert von über 90 Prozent zu kommen.