Rutesheim im Kreis Böblingen Mercedes brennt in Carport vollständig aus

Von mrz 18. Juni 2017 - 21:07 Uhr

In Rutesheim im Kreis Böblingen ist es zu einem großen Feuer in einem Carport gekommen, ein Mercedes brannte vollständig aus.





Rutesheim - Weil in einem Carport in Rutesheim im Kreis Böblingen mehrere Mülltonnen Feuer fingen, brannte in der Folge nicht nur der Carport, sondern auch der darin befindliche Mercedes ab.

Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen noch etwa 10.000 Euro Wert und ist nun nicht mehr zu gebrauchen. Auch vom Carport und natürlich den Mülltonnen blieb wenig bis gar nichts übrig.

Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Auch umliegende Häuser wurden nach ersten Angaben nicht beschädigt.