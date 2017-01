RTL-Dschungelcamp Von Kugelblitz bis Kasalla – diese Sportler waren schon im Dschungel

Von Julian Kares 09. Januar 2017 - 16:06 Uhr

Sportler im Dschungelcamp – die finanzielle Not oder das eigene Ego treiben Ex-Sportler in den Dschungel. Wir stellen die bisherigen Dschungelcamp-Teilnehmer mit Sporthintergrund vor.





Stuttgart - Es ist wieder an der Zeit - der Dschungel und das Geld rufen! Von diesem Freitag an läutet der Privatsender RTL die elfte Ausgabe des Dschungelcamps ein. Zwölf mehr oder weniger bekannte Promis legen sich in Särge voller Kakerlaken oder verspeisen pürierten Anus mit Lammhirn. Mit Thomas Häßler verschlägt es auch einen Fußball-Weltmeister in den australischen Dschungel. Nachdem der ehemalige Bundesligaprofi Thorsten Legat im letzten Jahr die Einschaltquoten in die Höhe getrieben hat, erhofft sich der Sender von Häßler wohl einen ähnlichen Effekt. Die beiden Kicker gehören allerdings zu einer ganzen Riege an ehemaligen Hochleistungssportlern, die schon einmal dem Lockruf des Dschungels erlegen sind.

Das Dschungelcamp findet vom 13. Januar bis zum 28. Januar statt. Der Privatsender überträgt allabendlich mehrere Stunden aus dem australischen Outback.

