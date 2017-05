Rottenburg am Neckar Gäste von Verlobungsfeier mit Pfefferspray verletzt

In Rottenburg sind bei einer Verlobungsfeier mehrere Menschen von Pfefferspray verletzt worden (Symbolfoto).Foto: dpa

Fünf Erwachsene und zwei Kinder erlitten Atemwegsreizungen, als sie die Wohnung in Rottenburg am Neckar verließen, in der eine Verlobung gefeiert wurde.

Rottenburg am Neckar - Am Rande einer Verlobungsfeier in Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) sind mehrere Menschen von Pfefferspray verletzt worden. Jemand hatte es in der Nacht zum Sonntag im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses versprüht, wie die Polizei mitteilte.

Fünf Erwachsene und zwei Kinder erlitten Atemwegsreizungen, als sie die Wohnung verließen, in der gefeiert wurde. Fünf von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. 62 Rettungskräfte, darunter vier Notärzte, und die Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun, wer das Pfefferspray versprüht hat.