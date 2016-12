Reutlingen Jugendliche schlagen Familienvater mit Gürtel ins Gesicht

Von red/dpa 07. Dezember 2016 - 13:43 Uhr

Eine Gruppe Jugendlicher hat einen Mann mit einem Gürtel ins Gesicht geschlagen. Die Polizei konnte fünf von ihnen abfangen.Foto: dpa

Gefährliche Körperverletzung: Eine Gruppe Jugendlicher hat in Reutlingen einen 50-Jährigen angegriffen und ihn mit einem Ledergürtel ins Gesicht geschlagen.

Reutlingen - Ein Mann ist von mehreren Jugendlichen in Reutlingen mit einem Ledergürtel ins Gesicht geschlagen worden. Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend in der Tiefgarage der Stadthalle. Der 50-Jährige hatte sein Auto dort geparkt und war mit seiner Familie unterwegs zu einer Adventsveranstaltung, als er auf eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 13 bis 16 Jahren traf, die mit abgebrochenen Holzstücken umherwarfen. Als der Familienvater sie aufforderte, damit aufzuhören, griffen die Jugendlichen ihn an.

Während ein Jugendlicher ihn von hinten festhielt, zog ein zweiter einen Ledergürtel aus der Hose und schlug dem Mann damit mehrfach ins Gesicht. Die Ehefrau des Geschädigten und die zwei jugendlichen Töchter wollten dazwischen gehen, wurden jedoch von weiteren Jugendlichen davon abgehalten. Anschließend flohen die Täter in Richtung Volkspark. Polizei und Sicherheitspersonal konnten fünf der Jugendlichen an der Eichendorff-Realschule abfangen. Die beiden Schläger sehen nun einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.