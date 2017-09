Reise von Mallorca nach Stuttgart 239 Passagiere sitzen in Palma fest

Von len 11. September 2017 - 16:07 Uhr

Neuer Versuch am Flughafen in Palma de Mallorca: Die Passagiere warten am Montagnachmittag auf ihren Flug nach Stuttgart. Foto: privat

Condor sorgt erneut für Ärger: Nicht nur der Condor-Flug von Mallorca nach Köln hat Verspätung, auch Reisende auf dem Weg nach Stuttgart sitzen am Flughafen der Hauptstadt Palma de Mallorca fest.

Stuttgart - 239 Passagiere warteten am Sonntag in Mallorca vergeblich auf ihren Flug nach Stuttgart. Der Flug DE1475 sollte eigentlich am Sonntagvormittag um 9.40 Uhr vom Flughafen Palma de Mallorca starten, teilte eine Passagierin unserer Redaktion mit. Zunächst habe die Fluggesellschaft Condor den Fluggästen mitgeteilt, es gehe um 15.15 Uhr nach Stuttgart, und die Passagiere in drei Hotels untergebracht. Kurz vor 17 Uhr sei klar gewesen, dass die Menschen Mallorca am Sonntag nicht mehr verlassen und die Nacht stattdessen im Hotel verbringen werden.

Mehr zum Thema

Obwohl bereits am Vormittag feststand, dass der Flug frühestens nachmittags starten wird, wurde das Gepäck eingecheckt. Die Möglichkeit, die Koffer für die zusätzliche Nacht zurückzubekommen, hatten die Reisenden angeblich nicht. „Wir haben gestern erst mal Zahnbürsten gekauft und Wechselkleidung haben wir auch nicht“, berichtet die Passagierin.

Ursache für Flugausfall bleibt unklar

Auch das Versprechen, der Flieger werde am Montag um 15 Uhr Palma verlassen, konnte Condor nicht einhalten. Den letzten Informationen zufolge, wurden die Reisenden um 15.15 Uhr von ihren Hotels abgeholt und werden um 17.40 Uhr abfliegen. Warum die Maschine ausgefallen ist, wissen die Fluggäste nicht. Wie die Passagierin unserer Redaktion mitteilte, hieß es zunächst, die ausgefallene Condor-Maschine nach Köln habe Auswirkungen auf alle nachfolgenden Flüge. Dann sei die Rede von einem technischen Problem gewesen, anschließend sei nichts mehr kommuniziert worden. Warum das Flugzeug nach Stuttgart ausgefallen ist, konnte Condor auch auf Rückfrage unserer Redaktion nicht beantworten.

Verlässt die Maschine Palma tatsächlich um 17.40 Uhr, dürfte das für die Passagiere nur ein kleiner Trost sein: Viele Kinder haben ihren ersten Schultag verpasst und alle Reisenden mussten 32 Stunden auf ihren Heimflug warten.