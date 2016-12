Reaktionen zum Rosberg-Rücktritt „Respekt, mein Freund!“

Von red/dpa/SID 02. Dezember 2016 - 16:15 Uhr

Rosberg hatte seine Entscheidung getroffen, auf dem absoluten Gipfel tritt er ab. Das sorgt für Aufruhr in der Formel-1-Welt – und für viele Reaktionen. Wir haben die Stimmen zusammengetragen.





Köln - Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (31) hat völlig überraschend seinen Rücktritt erklärt. Nur fünf Tage nach seinem WM-Triumph beendete der Mercedes-Pilot nach elf Jahren in der Königsklasse seine Karriere. „Ich spüre eine große Erleichterung. In den nächsten Wochen werde ich bestimmt noch mehr verstehen, was und wie dieses Jahr alles passiert ist“, schrieb der Wiesbadener bei Facebook: „Danach werde ich das nächste Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Ich bin gespannt, was es bereit hält für mich.“

Rosberg hatte seine Entscheidung bereits am Montagabend getroffen, auf dem absoluten Gipfel tritt er ab. Das sorgt für Aufruhr in der Formel-1-Welt – und für viele unterschiedliche Reaktionen. Wir haben die Stimmen in unserer Bildergalerie zusammengetragen.