Raub in Nagold Täter fordern von Vater „Geld oder Sohn“

Von red/dpa 09. August 2017 - 16:31 Uhr

Die Polizei sucht nach dem Raub nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Einem jungen Vater wird in Nagold ein Handy zum Kauf angeboten. Als er das Smartphone nicht haben will, wird er von drei Männern bedroht.

Nagold - Unbekannte haben einem jungen Vater ein Handy zum Kauf angeboten - und den 30-Jährigen anschließend ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann am Sonntag mit seinem Sohn von einem Spielplatz in Nagold (Kreis Calw) gekommen. Auf dem Weg sprach ihn ein Unbekannter an und bot ihm ein Mobiltelefon zum Kauf.

Daraufhin hob der 30-Jährige 100 Euro ab - verlor demnach aber das Interesse, als er das Gerät als Fälschung erkannte. Daraufhin zog der Unbekannte, inzwischen von zwei Komplizen unterstützt, ein Messer und sagte: „Geld oder dein Sohn.“ Der 30-Jährige gab ihm die 100 Euro, das Trio türmte - hinterließ aber das Handy. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.