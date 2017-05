Mietpreise in der Region Stuttgart Je besser die Anbindung, desto höher die Miete

Von jüv 18. Mai 2017 - 16:27 Uhr

Die Lage einer Wohnung entscheidet sehr stark über die Höhe des Mietpreises.Foto: dpa

Wer sich für ein Leben in ländlichen Gefilden der Region entscheidet, darf auf eine günstige Wohnung hoffen. Je dichter man sich mit seinem Wohnort der Landeshauptstadt annähert, umso teurer wird die Miete.

Ostfildern - Die Angaben für die durchschnittlichen lokalen Mietpreise schwanken je nach der Quelle, derer man sich bedient. Beispielsweise gibt das Unternehmen F + B für Ostfildern 9,60 Euro pro Quadratmeter an, während das Portal Immowelt.de diesen mit 10,08 Euro angibt. Außerhalb Stuttgarts zu wohnen und zur Arbeit zu pendeln, scheint noch immer günstiger zu sein, denn den durchschnittlichen Mietpreis in der Landeshauptstadt gibt Immowelt.de mit 13,53 Euro pro Quadratmeter an.

Fest steht, dass die Mieten in der Region Stuttgart umso höher sind, je dichter eine Kommune an der Landeshauptstadt liegt und je besser die jeweilige ÖPNV-Anbindung ist. Beispielsweise wird von Immowelt.de für Esslingen 10,43 Euro Miete pro Quadratmeter veranschlagt. Für Böblingen sind für den vergangenen April 10,91 Euro, für Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) 9,79 Euro und für Göppingen 7,82 Euro errechnet worden. Wer in Ludwigsburg eine Wohnung mieten möchte, der muss durchschnittlich 11,43 Euro pro Quadratmeter berappen.

Auch in den Städten und Gemeinden entlang der S-Bahnlinien sind die Mietpreise hoch. In Kirchheim beispielsweise schlägt sich das mit einem Quadratmeterpreis von 11,49 Euro nieder. Wer sich jedoch entschließt, nach Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) zu ziehen, liegt mit einem Mietpreis von durchschnittlich 6,67 Euro relativ günstig. Auffallend ist, dass es vor allem an kleinen Wohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern Fläche mangelt. Entsprechend hoch sind deren durchschnittliche Quadratmeterpreise im Vergleich zu mittelgroßen und großen Wohnungen.