Promi-News für Stuttgart Die „Neue“ an der Seite von SWR 3-Star Ben Streubel

Von ubo 03. November 2017 - 16:15 Uhr

Musicalstar Kevin Tarte wird in Hamburg doch noch der Krolock, Ben Streubel bringt eine „Neue“ zu den „Live Lyrics“ ins Theaterhaus mit, eine DJ-Legende wechselt den Ort fürs Rocken im Advent – unsere Promi-News für Stuttgart.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Seit zehn Jahren tourt SWR-3-Nachteule Ben Streubel äußerst erfolgreich mit den „Live Lyrics“ durchs Land, mit der deutschen Übersetzung von Hits, und kommt mit neuer Besetzung am 15. November, 20 Uhr, ins Theaterhaus. Wir verlosen fünfmal zwei Tickets samt Meet and Greet mit den Bühnenhelden und einer Backstageführung. Wer gewinnen will, schickt eine Mail an: flair@stn.zgs.de.

Mehr zum Thema

Neu beim Streubel ist Kino-Star Natalia Avelon, bekannt als Darstellerin der Uschi Obermaier. Die 37-Jährige wechselt sich künftig bei den „Live Lyrics“ mit Alexandra Kamp ab, während die männliche Besetzung mit Streubel und Ronald Spiess konstant bleibt. Wer nur die Originalfassungen der Hits hört, verpasst womöglich, um was es geht. Manchmal muss das kein Schaden sein. Keineswegs immer nur theatralisch lässt Streubel die Übersetzungen vortragen. Mitunter darf man sich darüber lustig machen. Die Latino-Nummer „Despacito“, der Sommerhit von 2017, ist thematisch eher einfach angelegt und poetisch nicht unbedingt überhöht. „Da geht’s nur um Sex“, sagt Streubel – durch alle Strophen hindurch. Hier ein Auszug aus der deutschen Übersetzung: „Schrittchen für Schrittchen, / sanft, ganz sanft / schmiegen wir uns an uns, / Stückchen für Stückchen,/ bis du schreist und deinen Nachnamen vergisst.“

Tarte wird Krolock in Hamburg

In seiner Wahlheimat Stuttgart hat’s nicht geklappt. In der letzten Spielzeit von „Tanz der Vampire“ im SI-Centrum bekam Musicalstar Kevin Tarte als Krolock kein festes Engagement. Nur einmal durfte er einspringen, als die anderen Hauptdarsteller krankheitsbedingt ausfielen und die Vorstellungen auszufallen drohte. Womit seine Fans nicht mehr gerechnet hätten, wird nun in Hamburg wahr: Tarte, den einst Roman Polanski persönlich als Chefvampir ausgesucht hatte, spielt vom 1. bis 4. und 11. bis 14. Dezember im Stage Thea­ter an der Elbe in Ham­burg die Rolle seines Lebens. In Stuttgart ist der US-Sänger am 11. November bei der Gala zum 50. Geburtstag von Frl. Wommy Wonder in der Sparda-Welt zu sehen.

Die „Legende“ zieht um

Seine Freunde sagen „Legende“ zu ihm. Uwe Sontheimer hat schon aufgelegt, als man zu Partys Plattenkisten schleppen musste und nicht 20 000 Songs federleicht auf einen Festplatten-Streich mitbringen konnte. Die überwiegend weibliche Fangemeinde des DJ, die ihn aus jungen Boa-, Oz- und Perkins-Park-Jahren kennt, freut sich stets auf den Advent. An den vier Donnerstagen vor Weihnachten sorgt Sontheimer traditionell mit dem „Besten aus Disco, Funk und Soul“ für eine gestopft volle Tanzfläche. Bisher hat er die Ü-40-Jungbleiber in der Königsbau-Suite versammelt. Nun zieht es DJ Uwe ins Dorotheen-Quartier. „Dort ist es viel cooler“, sagt er. Im Nesenbach will er die Tanzwütigen abends an den Adventsdonnerstagen beglücken. Im Königsbau setzt man auf einen neuen Frequenzbringer, weshalb es zur DJ-Battle kommt. Zeitgleich donnerstags wird DJ Wim (Deck 17) im ersten Stock des Cafés mit Blick aufs illuminierte Schloss auflegen. „Wir werden sehen, wo die Damen zappeln“, witzelt Sontheimer. Im Außenbereich seiner neuen Location wird eine Adventshütte aufgebaut – mit Bar und Heizungen unter Schirmen. An diesem Samstag, 22 Uhr, legt DJ Uwe im Nesenbach bei den „Disco Classix“ los. Für seine Freunde steht fest: Das wird legendär!

Die Illusionen des Alltags

Wie funktioniert der Push-up-BH? Warum steckt ein Vogel Strauß nie den Kopf in den Sand? War ein Mann wirklich auf dem Mond? Antworten auf komplexe Fragen des Lebens will Thomas Fröschle im Comedy-Programm „Ende Legende – Fröschle klärt auf“ geben, das am 21. Dezember Premiere im Renitenztheater feiert. Für die erste Vorpremiere ist er in die Rosenau gegangen. Zwei Jahre Vorbereitung liegen hinter ihm. Jetzt will Froggy zeigen, wie Menschen im Alltag getäuscht werden. Illusionen sind ihm als Magier Topas vertraut. Push-ups, lieber Fröschle, funktionieren ganz einfach: zusammenpressen, hochdrücken! Make it great again! Der Push-up-Trick wird selbst in der Politik angewandt.