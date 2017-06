Prien am Chiemsee Mann mit Samuraischwert sorgt für Bedrohungslage

Von red/dpa 16. Juni 2017 - 20:31 Uhr

In Prien am Chiemsee kam es zu einer größeren Bedrohungslage. Foto: Chiemsee-Alpenland Tourismus

In Prien am Chiemsee ist es am Freitag zu einem größeren Zwischenfall gekommen. Ein Mann mit Samuraischwert löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Die Hintergründe sind unklar.

Prien - Ein mit einem Samuraischwert bewaffneter Mann hat am Freitagabend im oberbayerischen Prien am Chiemsee einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Es sei zu einer gefährlichen Bedrohungslage gekommen, teilte die Polizei mit, ohne zunächst weitere Einzelheiten zu nennen.

Der Mann, dessen Identität zunächst unklar blieb, sei inzwischen von Spezialeinheiten in seiner Wohnung festgenommen worden. Hintergründe des Vorfalls waren zunächst vollkommen unklar.