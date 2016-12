Pressestimmen zur VfB-Niederlage „Ein konfuser Mitchell Langerak“

Von Heiko Hinrichsen 13. Dezember 2016 - 09:45 Uhr

VfB-Torwart Mitchell Langerak (li.) im Duell mit Hannovers Martin Harnik.Foto: Baumann

Nach dem mit 1:2 gegen Hannover 96 verlorenen Spitzenspiel der zweiten Fußball-Bundesliga steht in der Presse vor allem der VfB-Torwart Mitchell Langerak in der Kritik. Der hatte mit einem Aussetzer das Siegtor der Niedersachsen begünstigt.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat das Spitzenspiel der zweiten Fußball-Bundesliga am Montagabend unglücklich mit 1:2 (1:1) gegen Hannover 96 verloren. Dabei leistete sich der Stuttgarter Torhüter Mitchell Langerak in der 87. Minute einen Aussetzer, als er nach einem Zweikampf gegen Hannovers Kenan Karaman im Strafraum aus Angst vor einem Elfmeterpfiff des Schiedsrichters Felix Brych nicht mehr weiter spielte. Der Pfiff aber blieb aus. Also gelang Felix Klaus der Siegtreffer, nachdem zuvor Simon Terodde (12.) für den VfB sowie Martin Harnik (26.) für Hannover getroffen hatten.

Mehr zum Thema

Die Pressestimmen

Bild-Zeitung Irrer Torwart-Patzer. Stuttgart verpennt die Spitze! Der VfB verliert im Duell Absteiger gegen Absteiger 1:2 gegen Hannover 96, verpasst damit den Sprung an Braunschweig vorbei wieder auf Platz 1. Stuttgart mit Weltmeister Großkreutz – und auch mit dem 1:0 durch Simon Terodde. Schon das 11. Saisontor des Stürmers. Irre: Zum 10. Mal trifft er dabei gleich mit der ersten Ballberührung!

Esslinger Zeitung VfB-Trainer Hannes Wolf hatte in der Schlussphase mit taktischen Umstellungen und Einwechslungen alles versucht, den Sieg zu erzwingen. Daraus wurde nichts. Im Gegenteil: Als sich alle auf ein Remis eingestellt hatten, gelang Klaus der Siegtreffer für Hannover. Vorausgegangen war ein Blackout von Langerak, der zu zögerlich agierte. Statt den Ball mit der Hand zu sichern, blieb er stehen.

Sport 1-Online Der VfB Stuttgart verpasst die Rückkehr an die Tabellenspitze und verliert das Topspiel gegen Hannover 96. Ein kurioses Tor schockt die Schwaben kurz vor Schluss. Hannover 96 hat im Absteiger-Duell zum Abschluss des 16. Spieltags einen Big Point gelandet – dank kurioser Abwehr-Patzer des VfB Stuttgart und eines konfusen Mitchell Langerak.

Hannoversche Allgemeine Zeitung Ein Spektakel war es zwar nicht, und dennoch hielt das Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96, was es versprochen hatte. Kampf und Einsatz von der ersten Minute bis in die Nachspielzeit, dazu zwei Mannschaften, die unbedingt gewinnen wollten, dabei auf ihre Offensive setzten und auch viel Risiko in Kauf nahmen. Das war eine Mischung, die nie langweilig wurde und für die sich 96 spät belohnte.

Frankfurter Allgemeine Zeitung Wie so oft war die VfB-Defensive alles andere als souverän und hatte vor allem mit langen Bällen ihre Probleme. Der bei jeder Aktion ausgepfiffene ehemaliger Stuttgarter Harnik markierte aus so einer Situation heraus dann nach Vorlage von Noah Sarenren Bazee sein achtes Saisontor.

Süddeutsche Zeitung Hannover vermiest Stuttgart die Tabellenführung. VfB-Kapitän Christian Gentner nannte das Gegentor „unerklärlich“: „Es ist für mich nicht nachzuvollziehen. Wenn wir aufsteigen wollen, dürfen wir solche Tore nicht bekommen“, sagte er. Hannover liegt als Tabellendritter nur noch minimal hinter Braunschweig und dem Zweiten aus Stuttgart.