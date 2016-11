Pressestimmen zum VfB-Spiel gegen Nürnberg Stuttgart „teroddisiert“ den Club

Von red 29. November 2016 - 11:12 Uhr

Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1 gewonnen. Das Montagabendspiel der 2. Liga stand auch überregional im Fokus. Wir haben die Pressestimmen gesammelt.





8 Bilder ansehen

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat das Montagabendspiel in der 2. Bundesliga mit 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen. Mit einem „Blitzstart nach 137 Sekunden“ (Bild) fing das Spiel gleich gut an für den Club mit dem Brustring, Torjäger Simon Terodde schlug zu und legte dann nach einer guten halben Stunde auch das zweite Tor nach. Kein Wunder, dass der Mann mit dem Torriecher die Schlagzeilen beherrscht. „Terodde trifft im fünften Spiel nacheinander“ titelt die „Süddeutsche“, „Nordbayern.de“ sieht den Club aus Nürnberg gar „Teroddisiert“.

Mehr zum Thema

Der „Spiegel“ legt den Fokus eher auf die Tabellensituation in der Liga, „inFranken.de“ bemängelt, dass Möhwalds Treffer nichts mehr einbringt und im Fachmagazin „Kicker“ gibt sich der Stürmerstar des VfB erfreut: „Dafür wurde ich im Sommer geholt“, sagt Simon Terodde. Starke zehn Tore in zwölf Saisoneinsätzen stehen für den Neuzugang jetzt schon zu Buche, der mit der Empfehlung von 26 Treffern in 33 Spielen aus Bochum zum VfB Stuttgart kam. Dadurch, dass Terodde nun schon im fünften Spiel nacheinander mindestens ein Tor erzielte, hat er sogar einen Uralt-Rekord von Jürgen Klinsmann geknackt.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga Nächstes Spiel lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle