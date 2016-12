Preiserhöhung bei der EnBW Trinkwasser wird in Stuttgart erneut teurer

Von Konstantin Schwarz 05. Dezember 2016 - 14:17 Uhr

Das Trinkwasser in Stuttgart wird erneut teurer.Foto: dpa

Das Trinkwasser in der Landeshauptstadt wir für 2017 geringfüfig teurer. EnBW und Stadt setzten ihre Auseinandersetzungen vor Gericht fort.

Stuttgart - Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) wird 2017 in Stuttgart den Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser um 0,8 Prozent anheben. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Preis war zuletzt zum 1. Januar 2016 auf 2,589 Euro brutto gestiegen, der Bereitstellungspreis auf jährlich 46,28 Euro. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 150 Kubikmeter Wasser im Jahr bedeutete dies rund 40 Cent Aufschlag im Monat.

Die Wasserpreiserhöhung ist seit der Einigung zwischen der EnBW und dem Landeskartellamt bis 2020 begrenzt. Sie folgt einem fixen Rechenmodell, wonach die Preiserhöhung des Vorlieferanten, in Stuttgart sind dies die Landes- und die Bodenseewasserversorgung, mit 30 Prozent und die allgemeine Preissteigerungsrate mit 70 Prozent gewertet werden. Dazu darf die EnBW 0,25 Prozent dazuzählen. In der Summe ergeben sich für das kommende Jahr damit die 0,8 Prozent Erhöhung.

Streit mit Kartellbehörde

Der Modus war im Juni 2015 nach einem langwierigen Streit zwischen Kartellbehörde und Versorger in einem Vergleich gefunden worden. Die Kunden hatten damals für die Jahre 2012 bis 2014 eine Rückzahlung erhalten, weil der Preis in diesem Zeitraum überhöht war. Das Oberlandesgericht hatte das Verfahren akzeptiert.

EnBW und Stadt Stuttgart tragen in Sachen Wassern zwei Gerichtsverfahren aus. Die Stadt pocht auf der Herausgabe des Leitungsnetzes und aller Anlagen, wozu der bisherige Versorger zwar bereit wäre, allerdings liegen die Preisvorstellungen um etwa 400 Millionen Euro auseinander. Das Verfahren dazu ist zurzeit ausgesetzt, eine gütliche Einigung aber nicht absehbar.

Neuer Verhandlungstermin 2017

Außerdem ist beim Landgericht eine Klage der EnBW-Tochter Netze BW anhängig, mit der diese die Löschwasserkosten durch die Stadt rückwirkend bis 2011 ersetzt haben will. Es geht um drei Millionen Euro pro Jahr. Das Landgericht hatte in der Verhandlung am 10. November deutlich gemacht, dass für Netze BW keine Erfolgsaussichten bestehen. Das Urteil sollte an diesem Montag verkündet werden, doch nun wurde für den 27. April 2017 ein neuer Verhandlungstermin angesetzt, weil sich die Landeskartellbehörde gemeldet hat. Der Vergleich aus dem Jahr 2015 enthält keine Regelungen zur späteren oder rückwirkenden Einstellung von Löschwasserkosten in die Wasserpreiskalkulation. Netze BW kann sie daher nicht auf die Verbraucher umlegen. Die Kartellbehörde will vom Vergleich nicht abrücken.