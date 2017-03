Porträt-Serie „Mensch, Stuttgart!“ Filmen gegen Tierleid

Von Tobias Jansen 03. März 2017 - 17:00 Uhr

Für die Tierschutzorganisation PETA dokumentiert die Aktivistin Missstände in Ställen und Schlachthöfen.Foto: Peta

Welches Tierleid Kathrin Bosler (Name geändert) in manchen Ställen und Schlachthöfen sieht, ist für sie kaum auszuhalten. Für eine Tierschutzorganisation dokumentiert sie die Missstände – und berichtet in unserer Audio-Slideshow davon.

Zur Audioslideshow

Stuttgart - Für Kathrin Bosler (Name geändert) ist Tierleid trauriger Alltag. Für die Tierschutzorganisation PETA dokumentiert sie Missstände in Ställen. Was sie dabei zu Gesicht bekommt, ist oftmals kaum auszuhalten, sagt sie. Dennoch macht sie ihre Arbeit, um Tieren zu helfen.

Als 14-Jährige ist sie Vegetarierin geworden. Sie konnte nicht verstehen, warum Haustiere gut behandelt und andere Tiere gequält werden. Um die Menschen aufzuklären, filmt sie nachts in Ställen. Was sie dabei in einem Stuttgarter Hühnerstall und einem Schlachthof erlebt hat, erzählt sie in unserer Audioslideshow.

Kathrin Bosler ist die achte Protagonistin in unserer Online-Porträt-Serie über Menschen aus der Region. Eine von 610 000 Stuttgartern, von denen wir einige in Audioslideshows vorstellen. In Bild und Tonaufnahmen erzählen sie von dem, was sie tun, zeigen ihre Perspektive auf die Stadt. Ein Bestatter, ein Superheld, eine VfB-Anhängerin. Menschen, die nicht berühmt sind, vielleicht noch nicht einmal etwas Außergewöhnliches tun – und die diese Stadt gerade deshalb prägen, jenseits aller Klischees.

Zur Audioslideshow