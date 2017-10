Porsche in Biberach beschädigt Polizei ermittelt nagenden Täter

Von red 15. Oktober 2017 - 15:28 Uhr

In Biberach hat die Polizei wegen eines beschädigten Porsche ermittelt. Foto: dpa

Nachdem sein Porsche mehrere Löcher aufweist, wendet sich ein 53-Jähriger in Biberach an die Polizei. Mit dem Tatverdächtigen haben die Beamten sonst wohl eher selten zu tun.

Biberach - Einen eher ungewöhnlichen Fall haben Polizeibeamte in Biberach am Samstag erlebt: Ein 53-jähriger Autofahrer bat am Nachmittag auf dem Revier um eine polizeiliche Anzeigenaufnahme, weil sein Fahrzeug beschädigt war.

Mehr zum Thema

Die Polizisten entdeckten am Verdeck des Porsche Cabriolet ein faustgroßes Loch sowie weitere Löcher an der Schaltmuffe und Kratzspuren an der Radiokonsole. Auf dem Beifahrersitz fanden sie Füllmasse des Verdecks und Mäusekot, wodurch sich ein Anfangsverdacht ergab.

Allerdings gelang es den Polizisten nicht, den Täter festzusetzen: „Noch während der Porschebesitzer und die Polizeibeamten das Verdeck öffneten, hüpfte aus der Verdeckbox die verursachende Maus heraus und ergriff die Flucht“, teilt die Polizei mit.