Polizeigroßeinsatz in Heidelberg Mann fährt mit Fahrzeug in Menschenmenge

Von dpa/Beate Pundt 25. Februar 2017 - 18:58 Uhr

In der Heidelberger Innenstadt ist ein Mann in eine Menschenmenge gefahren und hat drei Personen verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde durch einen Polizisten angeschossen und liegt schwer verletzt im Krankenhaus.





Heidelberg - Ein Autofahrer hat auf einem Platz in Heidelberg am Samstagnachmittag mehrere Fußgänger angefahren und ist mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Polizisten stoppten den Mann etwa 150 Meter entfernt und schossen auf ihn, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Autofahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Drei Fußgänger wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund gab es nach Angaben der Polizei zunächst nicht.

Das Auto war am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz der Stadt am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße auf einen Fußgängerbereich gefahren. Die Opfer wurden direkt vor einem Geschäft angefahren.

Ort des Geschehens abgesperrt

Der Platz mit Straßenbahn- und Bushaltestellen ist stark belebt. Am frühen Abend war der Ort des Geschehens weiterhin abgesperrt. Beamte der Spurensicherung untersuchten den schwarzen Wagen.

Auf Twitter hat die Polizei Mannheim diese Nachricht veröffentlicht:

Dem vorangegangen war folgender Tweet:

#Heidelberg #Bismarckplatz

Mann fährt in Personengruppe, 3 Personen verletzt, Tatverdächtiger von Polizei gestellt und angeschossen. pic.twitter.com/AL9cIuZsdy — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 25. Februar 2017