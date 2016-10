Polizei Stuttgart Und ständig klicken die Handschellen

Von Wolf-Dieter Obst 26. Oktober 2016 - 10:02 Uhr

Ein aufgebrochener Transporter im Stuttgarter Westen – die Täter wurden schnell gefasst.Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Für die Stuttgarter Polizei sind die vergangenen Stunden recht aufregend, aber auch erfolgreich gewesen: In der Nacht zum Mittwoch gingen zahlreiche Straftäter ins Netz. Einige landeten vor dem Haftrichter.

Stuttgart - Als in der Silberburgstraße im Stuttgarter Westen Scheiben klirren und um 23.40 Uhr in der Leitstelle der Polizei der erste Alarm eingeht, geht alles blitzschnell. Zwei Täter hatten zwei Firmentransporter ins Visier genommen und die Fenster eingeschlagen – doch an die Beute kommen sie so schnell nicht ran. Die Fahndung der Polizei läuft so schnell an, dass die Täter nach nur wenigen Hundert Metern gestellt werden. Einer von von vier Fällen, bei denen in wenigen Stunden die Handschellen klickten.

Immer wieder sind es auch Firmentransporter, die von Autoknackern ins Visier genommen werden. Während sich in der Region die Fälle häufen, hatte es in Stuttgart zuletzt im Stadtteil Rot eine Serie gegeben. Anfang September wurden dort fünf Lieferwagen aufgebrochen. Dann herrschte Ruhe. Bis zum Dienstagabend, 20 Minuten vor Mitternacht. Gleich an zwei Transportern wurden in der Silberburgstraße die Scheiben eingeschlagen.

Die Täter kamen diesmal allerdings nicht weit. Nach etwa 500 Metern gingen sie in der Fritz-Elsas-Straße ins Netz der Polizei. Dabei handelte es sich um zwei 27 und 51 Jahre alte Männer. „Beide waren alkoholisiert und kamen in Gewahrsam“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Dort blieben sie bis Mittwochvormittag. Bei ihnen wurde ein Schraubenzieher gefunden, aber keine Beute.

Taschendieb tanzt sich in die Zelle

Nicht weit kam auch ein Taschendieb, der sich in der Nacht zum Mittwoch in der Innenstadt in der Klett-Passage versuchte. Nach der Masche der sogenannten Antänzer nahm er seine Opfer ins Visier – allerdings ging sein Griff letztlich ins Leere. Die um 0.20 Uhr alarmierte Polizei nahm den 46-Jährigen fest. Da er offenbar nicht zum ersten Mal auffällig wurde, droht ihm nunmehr die Vorführung beim Haftrichter.

Bereits am Dienstag gegen 19.45 Uhr wurde eine junge Ladendiebin in einem Kaufhaus in der Marktstraße in der Innenstadt auf frischer Tat ertappt. Auch die 22-Jährige ist den Behörden bereits bekannt. Voraussichtlich wird auch gegen sie Haftbefehl beantragt.

Den Anfang der Festnahme-Serie der Polizei aber machte ein 33-jähriger Ladendieb, der in einem Einkaufsmarkt an der Augsburger Straße im Stadtbezirk Untertürkheim erwischt wurde. Wie zu erfahren war, soll er Kopfhörer zu stehlen versucht haben, als er dabei ertappt wurde. Auch mit ihm soll sich der Haftrichter am Mittwoch beschäftigen.