Polizei Kreis Ludwigsburg Gasgrill in Flammen, Hauswand erhitzt

Von Stefanie Köhler 10. September 2017 - 15:59 Uhr

Der Gasgrill ist völlig verbrannt. Foto: Feuerwehr

Ein Mann aus dem Ditzinger Stadtteil Heimerdingen will die Gasflasche seines Gasgrills wechseln – plötzlich brennt der Grill lichterloh.

Ditzingen - Für einen Mann aus dem Ditzinger Stadtteil Heimerdingen (Kreis Ludwigsburg) hat ein Grillnachmittag möglicherweise strafrechtliche Folgen. Wie die Polizei mitteilt, waren am Samstag gegen 14.20 Uhr im Garten des Mannes im Süden Heimerdingens der Gasgrill und eine Gasflasche in Brand geraten. Durch die Flammen war die angrenzende Hauswand großer Hitze ausgesetzt, so dass die Feuerwehr sie kühlen musste. Wegen der starken Hitze splitterte ein Fenster in der Hauswand. Der Grill wurde komplett zerstört, außerdem wurde weiteres Inventar auf dem Grundstück wie eine Lampe durch die Hitze beschädigt.

Genauer Unfallhergang ist noch unklar

Auch ein Rettungswagen wurde nach Heimerdingen geschickt, verletzt wurde aber keiner. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. „Es wird nun geprüft, ob das fahrlässige Handeln des Mannes strafrechtlich bedeutsam ist“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Denn noch ist der genaue Unfallhergang unklar. Offenbar hatte der Mann die leere Gasflasche seines verschließbaren Grills gewechselt, während dieser bereits in Betrieb war. Beim Wechseln ist die neue Gasflasche umgefallen. Das Ventil öffnete sich, und die Gasflasche fing Feuer, mutmaßlich beim bereits brennenden Grill. Die Ursache für dessen Entflammen ist unklar. Der Polizeiposten Hemmingen übernimmt die Ermittlungen.

Laut des Sprechers des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geschehen Unfälle mit Gasflaschen beim Grillen wie in Heimerdingen eher selten. Unfälle mit Gasflaschen passierten öfter bei Schweißarbeiten oder beim Verlegen von Dachpappe.