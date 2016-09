Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen Pferde, Autos und Vergnügung

Von Rafael Binkowski 04. September 2016 - 14:00 Uhr

Der Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen hat am Freitag und Samstag bei bestem Wetter die Massen angelockt. Am Sonntag folgt das große Sringreitturnier und um 21 Uhr ein Feuerwerk.





Bietigheim-Bissingen - Schon beim ersten Schlag hat der OB Jürgen Kessing den Schankhahn um 20.30 Uhr im Bierfass versenkt – ein guter Auftakt für den Bietigheimer Pferdemarkt. Der Samstag wurde von hervorragendem Wetter geprägt, in den Festzelten ist am Freitag- und am Samstagabend beste Stimmung, bei allerdings ziemlich hitzigen Temperaturen. Der Vergnügungspark ist vor allem für die Kinder eine tolle Attraktion, während die Heim- und Gartenausstellung eher was für die Eltern ist. Vorwiegend für die Damen, die Auto- und Zweiradshow begeistert hingegen eher die Männer. Und natürlich geht es überall um Pferde: Am Samstag ist die Große Süddeutsche Zuchtschau angesagt am Tag der Shetlandponys, die auch in Sportwettbewerben antreten.

Die Sicherheit spielt in diesen Tagen immer eine Rolle. „Mit verstärkter Polizeipräsenz, zusätzlichen Bereitschaftsdiensten der Feuerwehr und der Verwaltung sind die Hilfsdienste jederzeit erreichbar“, teilt die Stadtverwaltung mit. Eingangskontrollen wie beim Pferdemarkt in Markgröningen oder bei der Weinlaube in Ludwigsburg sind allerdings angesichts der Weitläufigkeit des Festgeländes nicht möglich.

Der sonntag hat mit dem Reit- und Springturnier hinter dem Viadukt begonnen und dem Markt mit Prämierung der Ponys, seit 11 Uhr läuft das Frühshoppenkonzert im Festzelt. Um 13.30 Uhr beginnen die Qualifikationen zum European Youngster Cup, und um 15.30 Uhr dann ein Highlight: Der Große Preis von Bietigheim-Bissingen, eine Springprüfung der Klasse S**. Um 21 Uhr dann ein großes Brillantfeuerwerk.