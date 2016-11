Peter Schilling-Konzert in Ludwigsburg Wir verlosen Tickets

Von red 12. November 2016 - 15:57 Uhr

Peter Schilling (hier auf einem Foto aus den 1980er Jahren) tritt am 17. November in Ludwigsburg auf.Foto: dpa

Mit „Major Tom“ wurde Peter Schilling in den 80er Jahren berühmt, jetzt startet der Stuttgarter Musiker mit einer neuen Tournee noch einmal durch. Wir verlosen Tickets für das Eröffnungskonzert!

Stuttgart - „Major Tom“ machte Peter Schilling aus Stuttgart in den 1908er Jahren in kürzester Zeit berühmt. Zeitweise kann er nicht auf die Straße gehen, ohne von Fans bestürmt zu werden. Irgendwann wirft der Welthit ihn aus der Bahn – Zusammenbruch, Burnout. Jetzt, mit 60 Jahren, geht Schilling wieder auf Tournee und hat seine Klassiker aus den 80er Jahren und viele weitere Songs im Gepäck. Sein Eröffnungskonzert der Tour „Völlig losgelöst bis heute“ gibt Schilling nahe der Heimat, in Ludwigsburg.

Mehr zum Thema

Wir verlosen 5 x 2 Karten für dieses Konzert am Donnerstag, 17. November, im Scala in Ludwigsburg. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Es gibt nur Stehplätze. Was Sie dafür tun müssen: Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Peter Schilling“ und Ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer Adresse und E-Mail-Adresse an internet@stz.zgs.de . Die Gewinner werden aus allen Einsendern ausgelost und per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist Montag, 14. November, um 18 Uhr. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!