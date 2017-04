Pacific Pole Championship Mit Kraft an der Stange

Von red 10. April 2017 - 11:14 Uhr

Kopfüber und nur scheinbar schwerelos: Was die Teilnehmerinnen der Pacific Pole Championship am Wochenende in Los Angeles zeigten, ist das Ergebnis harten Trainings.





13 Bilder ansehen

Los Angeles - Für derartige Auftritte braucht es eine gute Körperspannung und starke Muskeln: Bei den Pacific Pole Championships im Convention Center in Los Angeles haben Poledancerinnen am Wochenende ihr Können gezeigt.

Mehr zum Thema

Dabei waren laut der veranstaltenden Pole Dance Organization sowohl Amateure als auch Profis mit von der Partie. Im Laufe des Jahres finden in den USA, aber auch in Europa, weitere Wettbewerbe statt.

Pole Dance verbindet Tanz und Akrobatik, hat sein Stripclub-Image größtenteils abgelegt und ist auch in Deutschland zunehmend zum Trendsport geworden.

Die Bilder aus Los Angeles finden Sie in unserer Bildergalerie.