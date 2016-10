Ostfildern Versuchter Totschlag wegen Zuspätkommens

Von red 13. Oktober 2016 - 17:59 Uhr

In Ostfildern sind zwei Männer aneinander geratenFoto: dpa

Ein 38-Jähriger soll am MIttwochnachmittag seinem Vorgesetzten gedroht haben, ihn umzubringen, und ihn mit einem Messer angegriffen haben. Der Grund: Sein Zuspätkommen.

Ostfildern - In Ostfildern (Kreis Esslingen) ist es am Mittwochnachmittag zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen einem Angestellten und seinem Vorgesetzten gekommen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden Männer bereits am Morgen wegen des Zuspätkommens des 38-jährigen Mitarbeiters in einen Streit. Kurz vor 13 Uhr soll der Beschuldigte dann mit einem Cuttermesser ins Zimmer seines Vorgesetzten gestürmt sein. Er soll ihn mit dem Messer angegriffen und ihm gedroht haben, ihn umzubringen.

Der 38-Jährige fügte dem Opfer Schnittwunden zu. Mitarbeiter eilten dem 32-Jährigen zur Hilfe und trennten die beiden Streitenden. Unter weiteren Drohungen ergriff der 38-Jährige ein Fahrrad und flüchtete.

Das Opfer wurde zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik eingeliefert und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Noch am Mittwochnachmittag konnte der Tatverdächtige in der Nähe seines Wohnsitzes festgenommen werden.

Der Haftbefehl wurde bereits in Vollzug gesetzt.