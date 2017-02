Oscar-Verleihung 2017 Das sind die Gewinner

27. Februar 2017

Über die Oscars für die besten Hauptdarsteller dürfen sich in diesem Jahr Emma Stone und Casey Affleck freuen. Doch selbst „Suicide Squad“ hat eine Trophäe gewonnen. Die Preisträger in der Übersicht.





Los Angeles - Das Drama „Moonlight“ hat den Oscar als bester Film gewonnen. Die Geschichte eines jungen homosexuellen Afroamerikaners setzte sich bei der Preisverleihung am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood unter anderem gegen die Musical-Romanze „La La Land“ durch. Versehentlich war zuvor „La La Land“ als Gewinner dieses Preises verkündet worden, die Panne wurde dann rasch korrigiert.

Über die Oscars für die besten Hauptdarsteller dürfen sich in diesem Jahr Emma Stone und Casey Affleck freuen. Die 28-jährige Stone gewann mit ihrer Rolle im Musical „La La Land“, der 41-jährige Affleck für seine Darbietung im Drama „Manchester by the Sea.“

Es ist der erste Oscar für Affleck. Er ist der jüngere Bruder von Ben Affleck. Seine nun preisgekrönte Rolle in „Manchester by the Sea hatte er erst übernommen, nachdem Matt Damon hatte ausscheiden musste. In seiner Dankesrede würdigte Affleck Denzel Washington. Dieser habe ihm die Schauspielerei beigebracht, dabei habe er ihn vor der Gala vom Sonntag nie getroffen, sagte er.

