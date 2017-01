„Ortstermin“ der StN im Alten Schauspielhaus Näher dran an Stuttgart der 1920er

14. Januar 2017

„Verteufelt brisant“: Szene aus „Ein Tanz auf dem Vulkan“Foto: Sabine Haymann

Wie sieht es hinter den Kulissen der großen und kleinen Kultureinrichtungen aus? Wer sind die Macher? Die Veranstaltungsreihe „Ortstermin“ der „Stuttgarter Nachrichten“ gibt Antworten. Nächste Station ist am 31. Januar um 18 Uhr das Alte Schauspielhaus in Stuttgart. Anlass ist die Revue „ Ein Tanz auf dem Vulkan“.

Stuttgart - Es werden goldene Zeiten kommen. Das kann man voraussagen. Goldene Zeiten für Veranstalter auch eher zweifelhafter Nostalgie-Shows. In den 2020er Jahren winkt das große Erinnerungsgeld – immerhin ­gelten die 1920er Jahre als das Jahrzehnt der Dopplung der Begriffe Moderne und Freiheit, aber auch als das Jahrzehnt der größten Umbrüche und bitterer Armut.

„Schmettern des Jazz“ in Stuttgart

In seinen Reisenotizen „Visum der Zeit“ skizziert der russische Schriftsteller und Journalist Ilja Ehrenburg 1927 die Situation in Stuttgart: „Unter den Lindenbäumen sind heute nicht die Seufzer Schumanns, sondern das Schmettern des Jazz zu hören; im Stadtpark gibt es eine ,Vorführung der Sommermoden’. Das riesengroße Café ist überfüllt: Kleinbürger, Handlungsgehilfen, Kontoristen, Doktoren und Buchhändler der 20 Musterbuchhandlungen bringen hier ihren Tagesverdienst durch...“.

Und in der Nacht tanzt Josephine Baker

Eine Skizze, die der Historiker Jörg Schweigard nur zu gern bestätigt: „Beliebter Treffpunkt“, sagte Schweigard unserer Zeitung, „war das Excelsior an der Ecke Büchsen- und Schloßstraße. Die junge Lale Andersen sang hier Seemannslieder. Kabarettist Joachim Ringelnatz rezitierte immer angesäuselt in seinem Matrosenanzug ­anstößige Gedichte. Häberle und Pfleiderer, also Willy Reichert und Oscar Heiler, erlebten im Excelsior 1931 ihre Geburtsstunde. Und ganz in der Nähe, im Friedrichsbau, führte Josephine Baker, die ja mit ihrem ­Bananenröckchen das Plakat für die ­Ausstellung ,I Got Rhythm – Kunst und Jazz seit 1920’ im Stuttgarter Kunstmuseum ­zierte, ihre erotische Tänze auf. Während die Nackttänzerin anderswo Auftrittsverbot hatte, war sie in Stuttgart ein gern gesehener Gast.“

Avantgarde in Kunst und Architektur

Umgekehrt sorgen in der Stadt, die architektonisch mit Erich Mendelsohns ­unerreicht rhythmisierten Kaufhaus Schocken, der im Rahmen der Werkbundaustellung von 1927 entstandenen Weißenhofsiedlung oder auch mit dem Verlagshochhaus für das „Stuttgarter Tagblatt“ (eine von seinerzeit 20 Tageszeitungen in Stuttgart!) Zeichen setzt, junge Künstler für Furore. Allen voran Oskar Schlemmer, dessen „Triadisches Ballett“ 1922 eine neue Ära des ­Bühnenspiels begründet. Die anderen Töne, die harten Töne eines politischen Außenseiters, nimmt man zunächst nicht besonders wahr. Schon gar nicht die Reden, die dieser Adolf Hitler zu Fragen der „nationalen ­Kultur“ hält.

„Ortstermin“ am 31. Januar

Haben wir heute, mit dem Wissen um die Vergangenheit, die Chance, Töne der Ausgrenzung, Sätze der vorgeblichen Selbstvergewisserung schärfer zu hören? Das ist die Ausgangsfrage für die Revue „Tanz auf dem Vulkan“, die Manfred Langner, Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart, für das ­Alte Schauspielhaus inszeniert hat. Da platzt in den 2020er Jahren ein selbst ernannter Tugendwächter in eine Show über die 1920er. Und Manfred Langner sagt dazu: „Ich denke, wir müssen unsere Geschichte kennen, um daraus lernen zu können. Und die bedenkliche Entwicklung, die unsere Gesellschaft gerade macht – weg von Erfahrungen, Tatsachen und Fakten, hin zu dumpfen und dubiosen Behauptungen politischer Propagandisten – bestärkt mich darin, an eine ähnliche historische Entwicklung zu ­erinnern, die die Welt schon einmal in den Abgrund geführt hat.“

„Die Publikumsreaktionen“ freut sich Langner, „sind bisher ausschließlich positiv. Unsere Zuschauer werden gut unterhalten. Und sie schätzen, dass zur guten Unterhaltung eben auch ,Haltung’ gehört.“

Am 31. Januar können sich die Leserinnen und Leser unserer Zeitung selbst ein Bild machen – beim „Ortstermin“ im Alten Schauspielhaus. Beginn ist um 18 Uhr.