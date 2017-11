Orkanböen im Schwarzwald Bäume stürzen auf Oberleitung der Höllentalbahn

Von red/dpa/lsw 12. November 2017 - 12:50 Uhr

Orkanböen haben am Sonntagvormittag die Höllentalbahn im Schwarzwald außer Betrieb gesetzt. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Höllentalbahn im Schwarzwald bei Kirchzarten wurde durch Orkanböen außer Betrieb gesetzt. Zwei Bäume sind auf die Oberleitungen gefallen, dabei sei Feuer ausgebrochen.

Kirchzarten - Orkanböen haben am Sonntagvormittag den Verkehr auf der Höllentalbahn im Schwarzwald ins Stocken gebracht. Die Sperrung der Strecke im Südschwarzwald ist nach drei Stunden wieder aufgehoben worden. Die Züge verkehrten wieder planmäßig, sagte ein Bahnsprecher am Sonntagnachmittag. Am Vormittag waren zwei Bäume auf die Oberleitung der Strecke bei Kirchzarten (Breisgau-Hochschwarzwald) gefallen. Dabei war nach Polizeiangaben auch ein Feuer ausgebrochen.

Wichtige Schienenverbindung

Die 36 Kilometer lange Höllentalbahn verbindet Freiburg mit dem Hochschwarzwald. Sie ist neben der Schwarzwaldbahn (Offenburg- Konstanz) die wichtigste Ost-West-Schienenverbindung über den Schwarzwald und zudem eine der steilsten Bahnstrecken Deutschlands. Sie überwindet knapp 400 Höhenmeter. Wegen der Streckenführung und der vielen Tunnelbauwerke ist sie eine beliebte Touristenstrecke. Auf der Linie verkehren Regionalzüge im Ein- und Zweistundentakt.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Sonntag in einigen Teilen Baden-Württembergs vor starken Gewittern.