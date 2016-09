Oktoberfest in München Stars und Sternchen auf der Wiesn

Von Lena Marie Schropp und Christoph Masurek 20. September 2016 - 12:03 Uhr

Regen und Kälte hielten diese Promis nicht davon ab, auf dem Oktoberfest zu feiern. Wir haben uns in den Zelten umgesehen und die Stars und Sternchen auf der Wiesn in Bildern eingefangen.





München - Das Münchner Oktoberfest startete dieses Wochenende in eine neue Runde. Vom 17. September bis zum 3. Oktober lockt das Volksfest wieder mehrere Millionen Besucher in die Bayrische Hauptstadt.

Neues Sicherheitskonzept

In diesem Jahr wurden die Sicherheitsstandards auf der Wiesn erneuert. Neben Rucksackverbot und Personenkontrollen, soll auch ein Zaun rund um das Gelände die Besucher schützen.

Prominentes Aufgebot

Neben dem übermäßigen Bierkonsum, den Trachten und den Fahrgeschäften ist vor allem das Aufgebot an Prominenz typisch für die Wiesn. Auch in diesem Jahr ließen sich wieder unzählige Stars und Sternchen in den Zelten blicken. Klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke.