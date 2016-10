Notfallübung am Flughafen Bei einem Unglück zählt jede Minute

Von Wenke Böhm 22. Oktober 2016 - 17:14 Uhr

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste trainieren am Stuttgarter Airport für den Ernstfall. Die Fluggäste waren zuvor gewarnt worden.





Stuttgart - Alarm am Stuttgarter Flughafen: Das rechte Treibwerk einer Boing 757 hat Feuer gefangen, die kombinierte Passagier- und Frachtmaschine mit 40 Menschen an Bord brennt. Die Situation eskaliert, Trümmerteile fliegen und beschädigen wichtige Systeme. Zum Glück ist das Schreckensszenario nur gespielt. Weil im Ernstfall jeder Handgriff sitzen muss, wurde am Samstag im Süden des Airportgeländes auf den Fildern trainiert.

Feuerwehr und Rettungsdienste sind bei der aller zwei Jahre stattfindenden Übung nach Vorgaben der Internationalen Organisation für Verkehrsluftfahrt ICAO mit zusammen rund 380 Mann im Einsatz. Die deutschen Helfer gehen davon aus, dass der Notfall durch großer Zugvögel ausgelöst wurde. Die United States Army Garrison Stuttgart, die mittrainiert, nimmt dagegen einen terroristischen Anschlag an.

Am Boden geht es Schlag auf Schlag

Als die Maschine den Boden erreicht, geht es Schlag auf Schlag. Überall blinkt Blaulicht. Eilig, aber nicht hektisch, parallel, aber nicht durcheinander gehen die Helfer zu Werke. Die Feuerwehr bringt den Brand unter Kontrolle. Das ist wichtig, damit die Kollegen mit Atemschutzmasken die Passagieren aus dem Innenraum retten können. „Jetzt wird die Rettungstreppe in Stellung gebracht“, kommentiert Andreas Rudlof, Chef der Flughafen-Feuerwehr, das Geschehen. Unten warten schon die Ersthelfer und Rettungswagen, um sie zu versorgen und in Krankenhäuser zu bringen.

Die Einsatzkräfte des US-Militärs kümmern sich um den Frachtraum, während die Brandbekämpfer der deutschen Berufs- und freiwilligen Feuerwehren mit immer wieder auflodernden Flammen an dem aus Containern gebauten Brandsimulator oder „Flugzeug“ zu kämpfen haben. Auch ein Flächenbrand hält sie noch im Atem, als der Rettungshubschrauber bereits landet. Die Besatzung des Polizeihubschraubers behält das Geschehen aus der Luft im Blick.

Passagiere werden über Lautsprecher informiert

Rund zwei Stunden dauert die Übung an dem mit mehr als 10 Millionen Passagieren im Jahr sechstgrößten Flughafen Deutschlands. Die echten Passagiere wurden per Lautsprecher über die Notfallübung informiert. „Wenn man im Flugzeug sitzt oder auf der Dachterrasse steht, wundert man sich sonst“, erklärt Theresa Diehl von der Flughafen-Pressestelle. Begleitet wurde das Geschehen von einem Forscherteam des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO). Die Mitarbeiter werten die Übung mit neuen wissenschaftlichen Methode aus.