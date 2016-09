Nach Lkw-Anschlag in Nizza Acht neue Festnahmen

Von red/AP 20. September 2016 - 12:04 Uhr

Mit diesem Lkw ist der Täter im Juli in eine Menschenmenge gerast. 86 Menschen kamen ums Leben.Foto: dpa

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Lastwagen-Anschlag in Nizza vom 14. Juli hat es nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft acht neue Festnahmen gegeben.

Paris - Im Zusammenhang mit dem tödlichen Lastwagen-Anschlag in Nizza vom 14. Juli hat es nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft acht neue Festnahmen gegeben. Die Verdächtigen würden mit dem Angreifer Mohamed Lahouaiej Bouhlel in Verbindung gebracht, hieß es am Dienstag. Sie seien am Montag in der Region Alpes-Maritimes im Südosten Frankreichs festgenommen worden. Bei den acht Männern handelte es sich den Angaben zufolge um Tunesier und Franzosen.

Mehr zum Thema

Bei dem Anschlag am französischen Nationalfeiertag im Juli waren 86 Menschen ums Leben gekommen. Die Terrormiliz Islamischer Staat übernahm die Verantwortung für den Angriff. Dabei hatte der Angreifer - ein Tunesier mit Wohnsitz in Frankreich - einen 19 Tonnen schweren Lastwagen die Promenade des Anglais in der Stadt Nizza entlang gesteuert und in Menschen gefahren, die sich dort für ein Feuerwerk versammelt hatten. Der mutmaßliche Attentäter Bouhlel wurde von der Polizei erschossen.