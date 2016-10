Niedersachsen Fünfjährigen Bruder an Tankstelle vergessen

Schreckmoment in Niedersachen: Ein 25-jähriger Autofahrer hat seinen fünf Jahre alten Bruder an einer Tankstelle vergessen. Der Junge hatte den Wagen während des Tankens verlassen.

Hildesheim - Mit den Gedanken weit abgeschweift ist offenbar ein 25-jähriger Autofahrer auf dem Weg von Hannover nach Einbeck in Niedersachsen. Wie die Polizei in Hildesheim am Mittwoch mitteilte, fuhr der junge Mann am Vortag auf der Strecke eine Tankstelle an.

Mit im Auto war demnach auch sein fünf Jahre alte Bruder - allerdings nicht mehr, als er die Tankstelle wieder verließ. Der Junge habe den Wagen während des Tankens verlassen, was dem großen Bruder aber offenbar nicht auffiel, denn er fuhr alleine weiter.

Der Tankwart nahm sich des Jungen an und benachrichtigte die Polizei, die über das Autokennzeichen den Halter ermittelte und die Mutter der beiden erreichte. „Diese schickte ihren Ältesten umgehend zurück“, um den Fünfjährigen abzuholen, wie die Polizei mitteilte.