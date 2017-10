Newsblog zum Sturmtief „Xavier“ Mindestens sechs Tote durch Orkan

Von red/dpa/AFP 05. Oktober 2017 - 18:48 Uhr

Orkantief „Xavier“ sorgt mit starken Windböen in Deutschland für umstürzende Bäume und einen kompletten Bahnausfall im Norden. In unserem News-Blog berichten wir über die aktuellen Entwicklungen.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Sturmtief „Xavier“ fegt über Deutschland. In Norddeutschland fällt in vielen Teilen der Zugverkehr komplett aus, in Hamburg, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kommen durch das Sturmtief mehrere Menschen ums Leben. In unserem News-Blog halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Mehr zum Thema

* Mindestens sechs Menschen sterben durch Orkantief „Xavier“

* Millionenschaden durch umgekippten Hafenkran in Wilhelmshaven

* Zugverkehr in Norddeutschland lahmgelegt

5. Oktober 2017, 18.48 Uhr: Inzwischen sechs Tote durch Orkantief

Durch das Sturmtief „Xavier“ sind am Donnerstag bis zum frühen Abend sechs Menschen getötet worden. Allein im Land Brandenburg starben vier Menschen in ihren Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher in Potsdam der Nachrichtenagentur AFP sagte. Zuvor waren bereits in Hamburg eine im Auto sitzende Frau sowie ein Lkw-Fahrer von Bäumen erschlagen worden.

5. Oktober 2017, 18.05 Uhr: Zwei Tote in Brandenburg

Im Land Brandenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei Gransee (Oberhavel) sei ein Ast in eine Windschutzscheibe geflogen und habe einen Menschen getötet. Zudem wurde in derselben Region eine Frau in einem Auto von einem Baum erschlagen, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Millionenschaden: Brückenkran in Wilhelmshaven umgestürzt.

5. Oktober, 17.27 Uhr: Lkw-Fahrer durch Baum erschlagen

Ein Lastwagenfahrer sei an der Bundesstraße 191 in Neu-Karstädt in Mecklenburg-Vorpommern von einem umstürzenden Baum erschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. In Hamburg war außerdem eine Frau ums Leben gekommen, als ein Baum auf ihr Auto fiel.

5. Oktober 17.01 Uhr: Frau in Hamburg von Baum erschlagen – Bahn stellt Verkehr ein

Sturmtief „Xavier“ hat am Donnerstag in großen Teilen Deutschlands zu erheblichen Behinderungen und vielerorts lebensgefährlichen Situationen geführt. In Hamburg erschlug ein entwurzelter Baum eine in ihrem Auto sitzende Frau, wie eine Polizeisprecherin der Hansestadt sagte. Eine zweite Insassin des Autos sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Bei Bremen erlitt eine Frau lebensgefährliche Kopfverletzungen. Die Deutsche Bahn stellte aus Sicherheitsgründen in ganz Norddeutschland und weiten Teilen Ostdeutschlands den Zugverkehr vollständig ein. Zunächst hatte es im Bahnverkehr kleinere Störungen etwa durch Bäume im Gleisbett durch das Aufziehen von „Xavier“ gegeben, bald danach folgten die Sperrungen.