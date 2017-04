Newsblog zu Stockholm Mindestens drei Tote nach Terrortat – Polizei sucht Verdächtigen

Von red/AFP/dpa/AP/rtr 07. April 2017 - 17:20 Uhr

In Stockholm ist ein Unbekannter mit einem Kleinlaster durch eine Einkaufsstraße gerast und in ein Kaufhaus gefahren. Mindestens drei Menschen sterben bei dem mutmaßlichen Terrorakt. Nach dem Fahrer wird gesucht.





Stockholm - Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lastwagen zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.

Mehrere Menschen wurden getötet, viele weitere verletzt. Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven sagte dem schwedischen Fernsehen: „Schweden ist angegriffen worden. Alles deutet auf eine Terrortat hin.“ Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden:

17.57 Uhr: Die Polizei bittet darum, Hinweise den Behörden zu melden. „Wir tun alles, was wir können, um Klarheit in die Ereignisse zu bringen“, versprach der Chef der Sicherheitspolizei, Anders Thornberg. Die Bevölkerung rief die Polizei dazu auf, nicht ins Zentrum der schwedischen Hauptstadt zu fahren. Der Hauptbahnhof sei nicht mehr gesperrt.

17.56 Uhr: Die schwedische Polizei fahndet nach dem Täter. Der Fahrer des Lastwagens sei noch nicht gefasst, erklärte die Polizei am Freitagnachmittag und veröffentlichte Videoaufnahmen eines Verdächtigen.

17.48 Uhr: Als Geste des Gedenkens nach dem mutmaßlichen Anschlag in Stockholm schaltet Paris die Beleuchtung des Eiffelturms ab. Das Wahrzeichen solle in der Nacht zum Samstag von Mitternacht an im Dunkeln liegen, teilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf Twitter mit. Damit solle an die Opfer erinnert werden.

17.47 Uhr: Auch Stunden nach dem mutmaßlichen Anschlag ist das Ausmaß nach Angaben der Behörden noch unklar. „Wir wissen nicht, ob es eine Einzeltat ist oder ob wir mit mehr rechnen müssen“, sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson am Freitag auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Zur Zahl der Toten und Verletzten konnte er noch keine genauen Angaben machen. „Es gibt so viele Aussagen, die kursieren, deshalb ist es besser zu warten“, fügte er hinzu. „Das hier ist eine schwarze Stunde für die Angehörigen und die Opfer“, sagte Eliasson.

17.43 Uhr: Die schwedische Polizei kann noch keine genaue Opferzahl nennen. Von mindestens drei Toten ist die Rede. Eine Festnahme bestätigen die Sicherheitskräfte nicht.

17.42 Uhr: Schwedens Polizeichef gibt bekannt, dass die Sicherheitsvorkehrungen an zentralen Stellen der Hauptstadt verstärkt wurden. Angaben über Opferzahlen des Anschlags könne er derzeit noch nicht machen. Zugleich präsentierte er ein Foto einer Person, mit der man „in Kontakt treten wolle“.

17.30 Uhr: Wegen des mutmaßlichen Terroranschlags stellen alle Kinos und viele Theater in Stockholm und Umgebung Medienberichten zufolge ihr Abendprogramm ein. Das berichtete unter anderem die öffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft Sveriges Television AB am Freitag.

17.22 Uhr: Die schwedische Polizei eine Hotline für besorgte Angehörige freigeschaltet. Sie könnten im schwedischen Telefonnetz unter der Nummer 11414 und der Direktwahl 9 die Polizei kontaktieren, schrieb die Polizei am Freitag auf Twitter.

Eventuellt oroliga anhöriga kan ringa 11414 och direktval 9 för kontakt med polisen. #Stockholm— Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7. April 2017

17.19 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat erschüttert auf den mutmaßlichen Anschlag reagiert. Er habe während seines Besuchs in Athen „von dem brutalen Angriff auf unschuldige Menschen in Stockholm erfahren“, schrieb das Staatsoberhaupt am Freitag in einer Mitteilung. „Auch wenn die Hintergründe noch unklar sind: Unsere Gedanken und unsere Solidarität sind bei den Opfern und Verletzten, bei unseren schwedischen Freunden und allen Menschen in Stockholm“, ergänzte er.

17.13 Uhr: Laut dem ARD-Studio stockholm ist die Innenstadt komplett abgesperrt.

Innenstadt komplett abgesperrt #stockholm— ARD Stockholm (@ARD_Stockholm) 7. April 2017

Den derzeitigen Stand der Dinge nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm sehen Sie im Video:

17.09 Uhr: Das Nachbarland Norwegen erhöht seine Sicherheitsvorkehrungen. In den größten Städten des Landes und am Flughafen von Oslo tragen Polizisten nun Schusswaffen.

17.02 Uhr: Die EU bietet Schweden Unterstützung an. „Ein Angriff auf einen Mitgliedsstaat ist ein Angriff auf uns alle“, sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Schweden könne auf jede erdenkliche Hilfe bauen.

17.02 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich bestürzt über den mutmaßlichen Terroranschlag in Schwedens Hauptstadt geäußert. „Bin schockiert über den Anschlag in Stockholm“, schrieb Schulz am Freitag auf Twitter.

Bin schockiert über den Anschlag in Stockholm. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Terror wird niemals siegen.— Martin Schulz (@MartinSchulz) 7. April 2017

16.55 Uhr: Das Auswärtige Amt hat Reisende in der Hauptstadt Stockholm zur Vorsicht aufgerufen. „Reisenden wird geraten, vorerst in ihren Unterkünften zu verbleiben und die Lageentwicklung über die Medien und diese Reise- und Sicherheitshinweise zu verfolgen“, erklärte das Auswärtige Amt am Freitag in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Schweden. „Den Anweisungen der Sicherheitskräfte ist unbedingt Folge zu leisten“, hieß es darin weiter.

„Der Betrieb der U-Bahn wurde vorläufig eingestellt, das Parlamentsgebäude abgesperrt.“ Nach Angaben der schwedischen Polizei wurde die U-Bahn am Nachmittag komplett geschlossen. Vorstadtzüge bringen demnach die Menschen noch aus der Stadt heraus, fahren aber leer zurück

16.51 Uhr: Die Polizei kann laut der Nachrichtenagentur Reuters keine Festnahme eines Verdächtigen bestätigen. Bei Twitter kursierte eine entsprechende Meldung.

16.49 Uhr: Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat den Opfern und ihren Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen. „Schon wieder hat uns eine entsetzliche Nachricht erreicht, diesmal aus Stockholm: Wir wissen noch nicht, ob es Bezüge zum internationalen Terrorismus gibt, auch wenn erste Bilder diesen Gedanken aufkommen lassen“, teilte de Maizière am Freitag mit. Für die Sicherheitsbehörden sei diese Frage wichtig und müsse geklärt werden. Für die Opfer und ihre Angehörigen sei die Motivation für diese „furchtbare Tat“ zweitrangig. „Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei jenen, die so jäh aus dem Leben gerissen worden sind und bei ihren Angehörigen“, so der Minister.

#deMaizière zu #Stockholm: Gedanken & tiefes Mitgefühl sind bei jenen, die jäh aus dem Leben gerissen worden sind & bei ihren Angehörigen. pic.twitter.com/dXYoOn97Yy— BMI (@BMI_Bund) 7. April 2017

16.45 Uhr: Der Anschlag folgt dem Muster des Anschlags in Berlin. Der Kleinlaster einer Brauerei wurde einige Stunden vor der Tat gestohlen, als der Fahrer Waren auslieferte, bestätigte die Brauerei Spendrups laut der Zeitung Aftonbladet.

16.40 Uhr: Alle schwedischen Minister sind Sicherheitskreisen zufolge außer Gefahr. Alle Regierungsgebäude wurden geschlossen.

16.40 Uhr: Der Ort des Geschehens befindet sich in der bei Touristen und Einheimischen beliebten Einkaufsstraße Drottninggatan im Zentrum Stockholms:

16.35 Uhr: Facebook hat nach einem möglichen Anschlag in Stockholm seinen „Sicherheitscheck“ aktiviert. Nutzer in Stockholm können darüber Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Der Service war bei Terroranschlägen in den vergangenen Monaten immer wieder aktiviert worden.

16.33 Uhr: Regierungssprecher Steffen Seibert bekundet Solidarität mit Schweden: „Wir stehen zusammen gegen den Terror“, twittert er. „Unsere Gedanken gehen zu den Menschen in Stockholm, zu Verletzten, Angehörigen, Rettern und Polizisten.“

Unsere Gedanken gehen zu den Menschen in #Stockholm, zu Verletzten, Angehörigen, Rettern + Polizisten. Wir stehen zusammen gegen den Terror.— Steffen Seibert (@RegSprecher) 7. April 2017

16.28 Uhr: Die schwedische Polizei ordnet laut Nachrichtenagentur TT die Evakuierung des Stockholmer Hauptbahnhofes an. Das bestätigte der Pressedienst der Schwedischen Bahn, berichtete die öffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft Sveriges Television AB.

16.23 Uhr: „Es gibt Tote und viele Verletzte,“ sagte eine Sprecherin des schwedischen Inlandsgeheimdienstes Säpo der Nachrichtenagentur AFP. In einer Erklärung des Geheimdienstes hieß es, „der oder die Urheber dieses Attentats“ würden gesucht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Über der Drottninggatan, der größten Einkaufsmeile Stockholms, kreisten Hubschrauber. Bilder des schwedischen Fernsehens zeigten Rauchschwaden über dem Anschlagsort, an dem sich auch der wichtigste U-Bahn-Knotenpunkt der schwedischen Hauptstadt befindet.

16.22 Uhr: Die schwedische Königsfamilie hat schockiert auf das mögliche Attentat reagiert. „Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen“, schrieb König Carl XVI. Gustaf am Freitag auf der Homepage der Königsfamilie. „Wir folgen der Entwicklung, aber vorerst gehen unsere Gedanken an die Getöteten und deren Familien.“

16.17 Uhr: Das Personal des Universitätskrankenhauses Karolinska-Institut bei Stockholm ist Medienberichten zufolge in Alarmbereitschaft versetzt worden. Zusätzliches Personal sei angefordert worden. Alle Ärzte seien gebeten worden, sich einzufinden.

16.06 Uhr: Nach Angaben des schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven handelt es sich aller Voraussicht nach um einen Anschlag. Alles deute auf einen „terroristischen Akt“ hin, zitierte ihn die Nachrichtenagentur TT.

16.03 Uhr: Die Stockholmer Polizei fordert die Bewohner der Stadt per Twitter auf, zuhause zu bleiben.

Polisen uppmanar människor att stanna hemma och undvika city. Sprid detta till de ni känner. #stockholm— Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7. April 2017

16.01 Uhr: Laut Polizei in Stockholm sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie viele Tote es sind, konnte die schwedische Sicherheitspolizei zunächst nicht sagen.

15.57 Uhr: Der schwedische Geheimdienst sprach von einem Anschlag, nachdem der Lastwagen nach Polizeiangaben kurz vor 15 Uhr vor einem gut besuchten Kaufhaus im Zentrum Stockholms in eine Menschenmenge gefahren war. Fernsehsender zeigten Bilder von dichtem Rauch, der über dem Anschlagsort stand.

15.53 Uhr: Die schwedische Polizei bestätigt der Nachrichtenagentur TT zufolge drei Tote.

15.53 Uhr: The Telegraph veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Foto, das wohl den Laster zeigt, der den Unfall in Stockholm verursacht haben soll:

#Stockholm crash: Pictures on social media show the lorry crashed into the corner of a department store https://t.co/kn38ue5m5A pic.twitter.com/FHloNZcfK0— The Telegraph (@Telegraph) 7. April 2017

15.51 Uhr: Das Parlamentsgebäude in Stockholm ist Medienberichten zufolge abgesperrt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung in geschlossenen Räumen zu bleiben und sich vom Zentrum fernzuhalten.

15.49 Uhr: The Telegraph veröffentlicht auf Twitter ein Video, das den Vorfall in Stockholm zeigen soll:

A truck has ploughed into pedestrians in #Stockholm, Sweden. A witness says they saw hundreds of people running for their lives. pic.twitter.com/MFbayJBrVm— The Telegraph (@Telegraph) 7. April 2017

15.47 Uhr: Laut Medienberichten handelt es sich um einen Kleinlaster. Nach Angaben des schwedischen Radios soll es mindestens drei Tote geben. Jeglicher U-Bahn-Verkehr soll eingestellt worden sein. Polizeihubschrauber kreisten über dem Zentrum, schwerbewaffnete Polizisten hätten Stellung bezogen.

15.46 Uhr: Der Sender Sky News berichtet auf Twitter über Schüsse, die in anderen Teilen von Stockholm gefallen sein sollen:

#Stockholm truck crash: separate reports emerge of shots fired in other areas of city pic.twitter.com/jnee2kz8Ho— Sky News (@SkyNews) 7. April 2017

15.45 Uhr: Das schwedische Aftonbladet spricht von einem gestohlenen Lastwagen:

15.31 Uhr: Ein schwedischer Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Beamte „Warnung vor einer Terrortat“ riefen. Die Polizei war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.