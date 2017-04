Newsblog zu den Explosionen am BVB-Bus Batra von Splittern der Scheibe verletzt

Kurz nach der Abfahrt des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco sind in der Nähe des Fahrzeugs drei Sprengsätze explodiert. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem News-Blog.





Dortmund - Kurz nach der Abfahrt von Borussia Dortmund vom Hotel zum Stadion sind in der Nähe des Mannschaftsbusses am Dienstagabend drei Sprengsätze explodiert. Der BVB-Bus wurde nach Vereinsangaben an zwei Stellen beschädigt. BVB-Spieler Marc Bartra wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden:

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, hat dem bei Explosionen nahe des Borussia-Dortmund-Busses verletzten BVB-Spieler Marc Bartra eine rasche Genesung gewünscht:

Gute Besserung, @MarcBartra! Große Reaktion der Monaco-Fans. Heute abend stehen alle zum @BVB.— Steffen Seibert (@RegSprecher) 11. April 2017

11. April: 22:02

Die Sprengsätze gegen den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund waren nach Einschätzung der Polizei durchaus gefährlich. „Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Angriff mit ernstzunehmenden Sprengsätzen aus“, teilten die Ermittler am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit. „Die Sprengsätze könnten in einer Hecke in der Nähe eines Parkplatzes versteckt gewesen sein.“ Zu den Hintergründen des Angriffs werde weiter ermittelt.

11. April: 22:01

Nach den Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Das sagte am Dienstagabend ein Polizist am Einsatzort. Was genau gefunden wurde und ob der Fund mit den Explosionen in Verbindung steht, teilte er nicht mit.

Die Polizei hatte die Umgebung des Teamhotels von Borussia Dortmund zur Spurensicherung mit einer Drohne abgesucht.

11. April: 22:00

Nach den Explosionen nahe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund hat der FC Bayern München dem BVB seine Solidarität ausgedrückt:

11. April: 21:56

Nach der Spielabsage in Dortmund will der BVB den Wert der Karten, die nicht mehr gebraucht werden, ersetzen. Man bitte die Fans, die am Mittwoch nicht zur nachgeholten Partie könnten, ihre Karten auf dem offiziellen Ticket-Zweitmarkt von Borussia Dortmund unter www.bvb.de/tickets anzubieten, schrieb der Verein am Dienstagabend bei Twitter. Wer seine Karten nicht verkaufen könne, dem werde der Wert erstattet. „Dieses gilt sowohl für Dauer- als auch für Tageskarten.“ Wie genau die Erstattung ablaufen soll, will der BVB am Mittwoch von 15 Uhr an auf seiner Website erklären.

11. April: 21:55

Nach den Explosionen in der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund loben die Einsatzkräfte die besonnene Reaktion der Fans.

Großes Lob an alle Stadionbesucher! Ohne Probleme haben fast alle das Stadion verlassen und sind auf dem Heimweg! #dankanalle #bvbasm— Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11. April 2017

11. April: 21:53

Die Sprengsätze, die in der Nähe des Dortmunder Mannschaftsbusses explodiert sind, waren nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in einer Hecke versteckt. „Es scheint so gewesen zu sein“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Wer die Sprengsätze dort platziert habe und um welche Art von Sprengsätzen es sich gehandelt habe, sei aber noch unklar. Kurz nach 19.00 Uhr hatte es drei Detonationen in unmittelbarer Nähe des BVB-Mannschaftsbusses gegeben. BVB-Verteidiger Marc Bartra wurde an einer Hand verletzt und notärztlich versorgt.

11. April: 21:48

Der VfB Stuttgart hat dem bei Explosionen nahe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund verletzten BVB-Spieler Marc Bartra eine schnelle Genesung gewünscht:

11. April: 21:43

BVB-Verteidiger Marc Bartra ist bei den Explosionen am Teambus nach Angaben von Torhüter Roman Bürki von Splittern der zerbrochenen Scheiben verletzt worden. „Ich saß in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde“, sagte der Fußball-Profi von Borussia Dortmund der Schweizer Zeitung „Blick“. „Der Bus bog auf die Hauptstraße ein, als es einen Riesenknall gab - eine regelrechte Explosion“, sagte Bürki. Dann hätten sich die Spieler geduckt und auf den Boden gelegt. „Wir wussten ja nicht, ob noch mehr passiert.“

11. April: 21:41

Nach der Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) ihre Anteilnahme ausgedrückt. „Wünsche @MarcBartra gute Besserung und dem @BVB Team alles erdenklich Gute“, schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter.

11. April: 21:40

Der VfB Stuttgart hat dem bei Explosionen nahe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund verletzten BVB-Spieler Marc Bartra eine schnelle Genesung gewünscht. „Wir denken an euch“, schrieben die Stuttgarter am Dienstagabend bei Twitter. Das Champions-League-Spiel des BVB am Abend gegen AS Monaco wurde abgesagt, nachdem in der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses drei Sprengsätze explodiert worden waren. Marc Bartra wurde dabei verletzt. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.

11. April: 21:38

Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch keinse näheren Erkenntnisse über die Art der Sprengsätze, die in der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund explodiert sind. Sicher sei nur, dass es drei Detonationen gegeben habe, sagte ein Sprecher. Sie seien kurz nach 19.00 Uhr in unmittelbarer Nähe des Busses hochgegangen.

11. April: 21:37

Nach den Explosionen in der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund hat der FC Schalke 04 dem BVB seine Solidarität versichert:

In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen: #S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise. #BVBASM— FC Schalke 04 (@s04) 11. April 2017

11. April: 21:34

Eine Polizeisprecherin im O-Ton:

11. April: 21:25

Unterkunftsuche im Netz: Monaco-Fans, die nach der Verlegung des Champions-League-Spiels in Dortmund übernachten müssen, könnten im Internet fündig werden. Unter #bedforawayfans sollen Dortmunder posten, die einen Schlafplatz anbieten wollen - und die Anhänger des AS Monaco suchen, wie der BVB am Dienstagabend mitteilte. Viele Twitternutzer teilten den Aufruf des Vereins begeistert.

Wer Fans des @AS_Monaco eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten will, kann das über #bedforawayfans tun. #BVBASM— Fanbeauftragte BVB (@BVB_Fanb) 11. April 2017

11. April: 21:20 Uhr

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat mit Entsetzen auf die Explosionen am Mannschaftsbus des Fußballclubs Borussia Dortmund reagiert. „Ich bin schockiert“, schrieb der SPD-Vorsitzende am Dienstagabend bei Twitter. Dem verletzten Dortmund-Spieler Marc Bartra wünschte er gute Besserung.

11. April: 21:15 Uhr

Die Hintergründe der Explosionen in der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund sind für die Polizei noch völlig unklar. „Wir müssen schauen, wohin die Ermittlungen gehen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Bislang gebe es weder Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund noch auf eine Tat etwa von rivalisierenden Fans.

11. April: 21:10 Uhr

Große Geste im Gästeblock: Die Fans des AS Monaco singen „Dortmund, Dortmund“, als sie von dem Vorfall im Stadion erfahren.

11. April: 21:03 Uhr

Die Spieler des Fußball-Bundesligisten sind auf dem Weg nach Hause. Die unverletzten Profis verließen am Dienstagabend den Ort der Explosionen in der Nähe des Teamhotels im Dortmunder Stadtteil Höchsten. Zuvor hatten die Profis nahe des stark beschädigten Fahrzeugs gewartet.

11. April: 20:54 Uhr

Der FC Barcelona schickt die besten Wünsche nach Dortmund:

Unsere ganze Unterstützung für @MarcBartra, @BVB und alle seine Fans— FC Barcelona (@FCBarcelona) 11. April 2017

11. April: 20.47 Uhr

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, hat am Dienstagabend bestätigt, dass der BVB-Spieler Marc Bartra bei der Explosion in der Nähe des Mannschaftsbusses an der Hand verletzt worden ist.

Bei der Explosion wurde @MarcBartra verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Gute und schnelle Genesung, Marc! #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

11. April: 20.35 Uhr

Das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem AS Monaco ist nach drei Explosionen am Mannschaftsbus des deutschen Fußball-Topklubs abgesagt worden. Das teilte der BVB am Dienstagabend mit. Das Viertelfinal-Hinspiel wird am Mittwoch um 18.45 Uhr neu angesetzt, die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Nach der Abfahrt des BVB-Mannschaftsbusses vom Hotel zum Stadion um kurz nach 19.00 Uhr hatte sich der Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt ins Krankenhaus gebracht, das bestätigte der BVB. Um wen es sich handelt, teilte der Verein nicht mit. Medienangaben zufolge soll es BVB-Innenverteidiger Marc Bartra sein. „Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel.

Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion“, twitterte der BVB um 20.02 Uhr. Die Scheiben des Busses seien geborsten. Die Polizei war „mit starken Kräften vor Ort“. Der Vorfall ereignete sich auf der Wittbräucker Straße, knapp zehn Kilometer vom Dortmunder Stadion entfernt.