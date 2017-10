News-Blog zur Schießerei in Las Vegas Polizei identifiziert Todesschützen

Von red/AP/AFP/dpa 02. Oktober 2017 - 14:13 Uhr

Bei einem Freiluftkonzert in Las Vegas fielen in der Nacht auf Montag Schüsse. Den Täter konnte die Polizei ausschalten. Zahlreiche Menschen wurden Opfer der Schießerei. In unserem News-Blog berichten wir über die aktuellen Entwicklungen.





Las Vegas - Ein Mann hat in der Nacht auf Montag auf Besucher eines Freiluftkonzerts in Las Vegas geschossen. Dabei verletzte er Dutzende Menschen. Der Täter schoss vom 32. Stockwerk eines Hotels an der berühmten Casino-Meile. Die Polizei konnte den Täter außer Gefecht setzen.

Mehr zum Thema

In unserem News-Blog halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

* Täter als Stephen Paddock identifiziert

* Mindestens 50 Menschen gestorben

* Mindestens 200 Verletzte

* Schütze außer Gefecht

* Noch keine Information über deutsche Opfer

2. Oktober, 14.01 Uhr:

US-Präsident Donald Trump hat den Opfern der Bluttat in Las Vegas sein Mitgefühl ausgesprochen. „Meine wärmste Anteilnahme und mein Mitgefühl an die Opfer der furchtbaren Schüsse in Las Vegas und ihre Angehörigen. Gott schütze Sie!“, schrieb Trump am Montagmorgen (Ortszeit) auf Twitter.

Auch die EU-Kommission sprach nach den tödlichen Schüssen den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. „Wir möchten die Sicherheits- und Einsatzkräfte loben, sowie all jene, die Opfern geholfen haben und dies noch immer tun“, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag.

2. Oktober, 13.57 Uhr:

Die Bundesregierung hat sich entsetzt über die Bluttat bei einem Festival in Las Vegas gezeigt. „Fassungslos und tief erschüttert über die Morde von Las Vegas“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag auf Twitter. „So viele zerstörte Leben.“ Den Überlebenden sprach er Mitgefühl aus und wünschte ihnen „viel Kraft“.

2.Oktober, 13.53 Uhr:

Die Polizei identifizierte den getöteten Täter als Stephen Paddock. Eine Frau, nach der die Behörden im Zusammenhang mit der Tat gefahndet hatten, wurde ausfindig gemacht. Das Motiv für die Tat ist immer noch unklar.

2.Oktober, 12.42 Uhr:

Bei den Schüssen auf einem Musikfestival in Las Vegas sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 200 weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen (Ortszeit) mit.

2.Oktober, 11.44 Uhr:

Das Auswärtige Amt konnte am Montagvormittag noch keine Auskunft darüber geben, ob unter den Opfern des Todesschützen von Las Vegas deutsche Staatsbürger sind. „Unsere Kolleginnen und Kollegen der Botschaft Washington sind in engem Kontakt mit den US-Behörden und versuchen, Informationen zu sichern“, hieß es am Montag aus dem Auswärtigen Amt.

2. Oktober, 11.19 Uhr:

Der Sheriff von Clark County, in dem Las Vegas liegt, sagte bei einer Pressekonferenz: „Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist. Ein einsamer Wolf.“

2. Oktober, 10.40 Uhr:

Bei den Schüssen auf einem Musikfestival in Las Vegas sind mehr als 20 Menschen getötet und über 100 weitere verletzt worden. Der Täter sei im 32. Stock eines nahegelegenen Hotels getötet worden, teilte die Polizei der Stadt in der Nacht zum Montag (Ortszeit) mit.

2.Oktober, 9.40 Uhr:

Nach der Schießerei in der US-Casinometropole Las Vegas hat die Polizei einen Verdächtigen außer Gefecht gesetzt. Ein Verdächtiger liege am Boden, sagte Polizeisprecher Steve Gomez am Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten. Nähere Angaben dazu machte er nicht. Zuvor habe es bei Schüssen auf Besucher eines Freiluftkonzertes am Casino-Resort Mandala Bay „zahlreiche Opfer“ gegeben, sagte der Polizeisprecher. Medienberichten zufolge wurden zwei Menschen getötet und 24 weitere verletzt. Die Polizei rückte wegen des Angriffs zu einem Großeinsatz auf dem berühmten Las Vegas Strip aus.