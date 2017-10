News-Blog zum Referendum in Katalonien FC Barcelona setzt Zeichen

Von red/AFP/AP/dpa 01. Oktober 2017 - 14:51 Uhr

Am Sonntag findet in Barcelona das umstrittenes Unabhängigkeitsreferendum statt. Die spanische Regierung versucht durch massiven Polizeieinsatz die Abstimmung zu verhindern. In unserem News-Blog berichten wir über die aktuellen Entwicklungen.





18 Bilder ansehen

Madrid - Am 1. Oktober findet in Barcelona ein umstrittenes Referendum statt. Es geht dabei um die Unabhängigkeit Kataloniens von der spanischen Regierung. Die separatistische Mehrheit im Regionalparlament hat dafür Anfang September ein Referendumsgesetz beschlossen, und der Regionalpräsident Carles Puigdmont unterzeichnete danach das notwendige Dekret. Die spanische Regierung versucht hingegen das Referendum zu verhindern. Dafür hat sie 10.000 Polizisten nach Katalonien geschickt. Die Polizisten beschlagnahmten am Sonntag in Barcelona Stimmzettel, Urnen und versperrten den Weg zu den Wahllokalen.

Mehr zum Thema

In unserem News-Blog halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

* 4000 staatliche Polizisten in Katalonien

* Mindestens 465 Menschen verletzt

* Spanisches Liga-Spiel ohne Zuschauer ausgetragen

1.Oktober, 17.35 Uhr: FC Barcelona wärmt sich in Unabhängigkeits-Farben auf

Der FC Barcelona hat sich am Sonntag beim Liga-Spiel gegen UD Las Palmas in Trikots mit den Farben der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung aufgewärmt. Superstar Lionel Messi, Torwart Marc-André ter Stegen und die anderen Spieler des Erstligisten kamen am Nachmittag in gelben T-Shirts mit roten Streifen und einem blauen Absatz an den Schultern aus der Kabine - angelehnt an die „Senyera“, die traditionelle Flagge der Separatisten. Vor Spielbeginn wechselte die Mannschaft dann aber in ihre normalen blau-roten Trikots. Messi spielte dennoch mit einer Armbinde in den „Senyera“-Farben.

Die für 16.15 Uhr MESZ angesetzte Partie der spanischen Primera Division wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. „Der FC Barcelona verurteilt die Ereignisse, die es heute in weiten Teilen von Katalonien gegeben hat, um die Bürger daran zu hindern, ihr demokratisches Recht der freien Meinungsäußerung auszuüben“, hieß es in einer Erklärung des Vereins.

1.Oktober, 17.23 Uhr: Zahl der Verletzten auf mindestens 465 gestiegen

Nach dem teilweise rabiaten Vorgehen der Polizei gegen Wähler und Demonstranten zur Verhinderung des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien ist die Zahl der Verletzten auf mindestens 465 Bürger gestiegen. Dies teilte das katalanische Gesundheitsministerium am Sonntagnachmittag mit.

Die Betroffenen wurden aufgerufen, bei der katalanischen Polizei Anzeige gegen die staatliche Polizeieinheit Guardia Civil zu erstatten.

1.Oktober, 17.19 Uhr: Polizei versuchte Puigdemont an Stimmabgabe zu hindern

In dem Ort Sant Julià de Ramis drangen Bereitschaftspolizisten gewaltsam in das Wahllokal ein, in dem Regionalpräsident Carles Puigdemont seine Stimme abgeben wollte. Es kam zu einem Handgemenge, als Polizisten die Glastür des Sportzentrums mit einem Hammer einschlugen. Puigdemont gab nach Angaben seines Sprechers Joan Maria Pique angesichts der Vorkommnisse seine Stimme in Cornella de Terri in der Nähe von Girona ab. Aus anderen Wahllokalen wurde ein ähnliches Vorgehen der Polizei berichtet.

1.Oktober, 17.14 Uhr: Die katalanische Regionalpolizei blieb bei Unruhen passiv

Die katalanische Regionalpolizei Mossos d’Esquadra, die in der Region verwurzelt und angesehen ist, war vor dem Referendum Madrid unterstellt worden. Dem Befehl, Schulen und andere Wahllokale abzuriegeln, kam sie am Morgen dennoch nicht nach und blieb passiv.

1.Oktober, 17.10 Uhr: Reaktionen aus Spanien auf die Ausschreitungen

Entschiedene Gegner des Referendums und der Unabhängigkeit schüttelten angesichts des brutalen Vorgehens entsetzt den Kopf. Einer der angesehensten TV-Journalisten Spaniens, Jordi Évole, der die illegale Abstimmung bisher scharf kritisiert hatte, postete auf Twitter: „Diejenigen, die sich diesen Plan zur Verhinderung des Referendums ausgedacht haben, wissen womöglich nicht, dass sie vielleicht den endgültigen Weggang Kataloniens eingeleitet haben.“

Der einflussreiche Chef der katalanischen Sozialisten (PSC), Miquel Iceta, ebenfalls ein Gegner der Separatisten, rief Rajoy und Kataloniens regionalen Regierungschef Carles Puigdemont wegen der Ereignisse am Sonntag zum Rücktritt auf, „wenn sie es nicht schaffen, die Normalität wiederherzustellen“. Der „inakzeptable“ und „unverhältnismäßige“ Polizeieinsatz müsse sofort eingestellt werden, forderte er.

1.Oktober, 16.58 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung trotz Polizeimaßnahmen

Nach Angaben der Regionalregierung waren gegen Mittag trotz der Polizeimaßnahmen 73 Prozent der rund 6000 Wahllokale geöffnet. Sprecher Jordi Turull rief die Katalanen auf, ruhig zu bleiben und geduldig und friedlich ihr Stimmrecht auszuüben. Zum Vorgehen der Polizei sagte er: „Die Welt hat die Gewalt des spanischen Staates gesehen.“ Das erinnere an die Unterdrückung während der Franco-Diktatur.

1.Oktober, 16.06 Uhr: Liga-Spiel findet doch statt – ohne Zuschauer

Das Duell zwischen dem FC Barcelona und UD Las Palmas in der ersten spanischen Fußball-Liga findet am Sonntag aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer statt. Dies gab der Klub aus Katalonien etwa 20 Minuten vor dem Anpfiff (16.15 Uhr) bekannt. Zuvor war das Spiel laut der Regionalpolizei bereits abgesagt worden, die spanische Liga lehnte eine Absage jedoch ab. Las Palmas hatte angekündigt, die Partie mit kleinen spanischen Flaggen auf dem Trikot bestreiten zu wollen.

1. Oktober, 15.57 Uhr: Liga-Spiel kurzfristig wegen Auseinandersetzungen abgesagt

Das Duell zwischen dem FC Barcelona und UD Las Palmas in der ersten spanischen Fußball-Liga ist am Sonntag aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt worden. Zuvor hatte Las Palmas angekündigt, die Partie am Sonntag (16.15 Uhr) mit kleinen spanischen Flaggen auf dem Trikot bestreiten zu wollen, daraufhin hatte Barca die Austragung grundsätzlich infrage gestellt. Die Regionalpolizei von Barcelona konnte die Sicherheit bei der Partie nicht gewährleisten, deshalb erfolgte die Absage. Die Auseinandersetzung über das katalonische Referendum zur Unabhängigkeit am Sonntag hat damit auch die Primera Division erfasst.

Barca hatte zuvor ein Dringlichkeitstreffen angesetzt, um mit den Sicherheitskräften zu diskutieren, ob das Spiel stattfinden könne. Las Palmas hatte das Tragen des nationalen Symbols damit begründet, dass „unsere Hoffnung in die Zukunft des Landes still demonstriert“ werden solle. Barca unterstützt seit Langem das Recht auf eine Abstimmung über die katalonische Unabhängigkeit, ohne sich aber auf eine Seite zu schlagen. Am Sonntag bekannten sich Gerard Pique sowie die früheren Barca-Profis Xavi und Carles Puyol zur Wahl. „Zu wählen ist Demokratie“, twitterte Puyol. Die spanische Polizei ging am Sonntag gewaltsam gegen Demonstranten vor, die Beamte am Betreten von Wahllokalen hindern und den Abtransport beschlagnahmter Wahlurnen verhindern wollten. Nach Angaben der katalanischen Rettungskräfte gab es Dutzende Verletzte.

1. Oktober, 15.33 Uhr: Insgesamt 337 Menschen medizinisch versorgt

Bei den Zusammenstößen zwischen der spanischen Polizei und Demonstranten während des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien seien insgesamt 337 Menschen überwiegend wegen Schwächeanfällen und leichteren Beschwerden behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörden der katalanischen Regionalregierung am Sonntag. Bei 91 sei eine Verletzung bestätigt, darunter eine schwere Augenverletzung, fügte sie hinzu Auf Anweisung aus Madrid hatte die Polizei mit einem massiven Aufgebot versucht, die Wahllokale abzuriegeln und die Stimmabgabe zu verhindern. Die Katalanen waren dennoch schon in der Nacht zu Sonntag zu den Wahllokalen geströmt und hatten unter anderem mit Sitzblockaden versucht, das Eindringen der Polizei in die Wahlbüros und den Abtransport von Wahlurnen durch die Polizei zu verhindern.

Zur Verhinderung der Abstimmung hat Madrid rund 4000 staatliche Polizisten nach Katalonien geschickt.

1. Oktober, 15.07 Uhr: Mindestens 91 Menschen verletzt

Bei den Zusammenstößen zwischen der spanischen Polizei und Demonstranten während des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien sind mindestens 91 Menschen verletzt worden. Das gaben die katalanischen Rettungsdienste am Sonntag in Barcelona bekannt. Auf Anweisung aus Madrid hatte die Polizei mit einem massiven Aufgebot versucht, die Wahllokale abzuriegeln und die Stimmabgabe zu verhindern.

1.Oktober, 14.41 Uhr: Auch Fußballstar Gerard Piqué vom FC Barcelona gibt Stimme ab

Auch Fußballstar Gerard Piqué vom FC Barcelona hat beim Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien seine Stimme abgegeben. „Ich habe abgestimmt“, schrieb der Innenverteidiger am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter zu einem Foto aus seinem Wahllokal. „Zusammen lassen wir uns beim Verteidigen der Demokratie nicht aufhalten“, fügte der spanische Nationalspieler hinzu. Piqué hatte sich bereits am Donnerstag für die Teilnahme an der umstrittenen Abstimmung ausgesprochen. Auch die Barça-Legenden Carles Puyol und Xavi Hernandez stellten sich hinter das Referendum.

„Abstimmen ist Demokratie!“, schrieb Ex-Kapitän Puyol am Sonntag bei Twitter. Xavi kritisierte in einem Video, das der katalanische Radiosender Rac1 veröffentlichte, das massive Vorgehen der spanischen Polizei gegen das Referendum. „Was heute in Katalonien passiert, ist eine Schande“, sagte Xavi auf Katalanisch, Spanisch und Englisch. Es sei „inakzeptabel“, dass in einem demokratischen Land die Menschen an der Stimmabgabe gehindert würden. Xavi, der mittlerweile in Katar spielt, versicherte den Unabhängigkeitsbefürwortern seine „ganze Unterstützung“.

1. Oktober, 14.30 Uhr: Mindestens elf spanische Polizisten verletzt

Bei dem massiven Polizeieinsatz gegen das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien sind auch mindestens elf spanische Polizisten verletzt worden. Wie das Innenministerium in Madrid am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, wurden bis zum frühen Nachmittag neun Polizisten und zwei Beamte der Guardia Civil verletzt. Die Einsatzkräfte wurden demnach mit Steinen beworfen. Bei dem von Madrid verbotenen Referendum war es am Sonntag zu heftigen Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten gekommen.Die spanische Polizei ging gewaltsam gegen Demonstranten vor, die Beamte am Betreten von Wahllokalen hindern und den Abtransport beschlagnahmter Wahlurnen verhindern wollten. Dabei setzte die Polizei auch Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. Nach Angaben der katalanischen Rettungskräfte wurden mindestens 38 Menschen verletzt.

1.Oktober, 13.40 Uhr: Polizei setzt Gummimunition gegen Demonstranten ein

Die spanische Polizei ging am Sonntag nach Beginn eines von der Zentralregierung für illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendums gewaltsam gegen Demonstranten vor, die Beamte am Betreten von Wahllokalen hindern und den Abtransport beschlagnahmter Wahlurnen verhindern wollten. Laut Augenzeugen setzte die Polizei dabei in der Regionalhauptstadt Barcelona auch Gummimunition ein.

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont verurteilte die „ungerechtfertigte“ und „unverantwortliche“ Gewalt, mit der der spanische Staat gegen friedliche Demonstranten vorgehe.