Neujahrsempfang Korntal-Münchingen Bürgermeister Wolf kritisiert Bürgerentscheid

Von Patricia Elsner 16. Januar 2017 - 11:00 Uhr

Joachim Wolf, Bürgermeister von Korntal-MünchingenFoto: factum/Granville

Beim diesjaährigen Neujahrsempfang in der neu sanierten Stadthalle in Korntal fand Bürgermeister Wolf nicht nur lobende Worte für die Entwicklungen in seiner Stadt.

Korntal-Münchingen - Beim Neujahrsempfang der Stadt Korntal-Münchingen am Sonntagmittag zeigte sich der Bürgermeister Joachim Wolf zufrieden mit den Entwicklungen der Stadt. Zumindest in den ersten 20 Minuten seiner Rede. Die mahnenden Worte sparte er sich für den Schluss auf. „Lassen Sie sich nicht von Zwietracht und Hass anstecken“, sagte Wolf. Er kritisierte damit den bundesweit beachteten Bürgerentscheid über den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Korntal. Wolf erteilte Fremdenhass eine Absage, er sei „froh und dankbar“, dass eine Mehrheit der Bürger für die Ludwigsburger Straße als Standort der Flüchtlingsunterkunft gestimmt hatte. „Ich wünsche mir, dass auch diejenigen, die gegen die Unterkunft waren, den Beschluss akzeptieren“, sagte der Bürgermeister. Vom Publikum, das den Appell eher ungerührt vernahm, erntete Wolf weder Beifall noch Buh-Rufe. Derzeit plane die Verwaltung weitere Unterkünfte. „Eine ausgleichende Verteilung auf die Stadtteile können wir jedoch nicht gewährleisten.“

Ungeachtet dessen hat die Stadt laut dem seit 2007 amtierenden Bürgermeister viel Positives geschaffen. „Wir haben eine Vielzahl an Arbeitspäckchen bewerkstelligt“, sagte Wolf vor rund 400 Bürgern. So viele waren der Einladung der Stadt zum traditionellen Neujahrsempfang in die im vorigen Jahr für rund 4,7 Millionen Euro sanierte Stadthalle in Korntal gefolgt. Ein weiteres großes Umbauprojekt stellte das Gymnasium dar, das für 8,2 Millionen Euro renoviert wurde.

Zu den in diesem Jahr geplanten Vorhaben zählen ein Ärztehaus in Münchingen und das Neubaugebiet Korntal-West. Weitere Neuerungen für 2017: ein Abenteuerspielplatz am Feuerseeweg und ein Wochenmarkt in der Stammheimer Straße.

Im Anschluss an seine Rede verlieh der Bürgermeister den ersten Preis im Korntal-Münchinger Talentwettbewerb „Komüka“. Die vier Gewinner des Jahres 2016 heißen Team Jamm und haben die Jury mit ihrer Seilsprung-Akrobatik überzeugt.