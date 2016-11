Neues Whatsapp-Feature So versenden und erstellen Sie GIFs via Messenger

Von bwö 08. November 2016 - 12:06 Uhr

So sieht der neue GIF-Editor in Whatsapp aus.Foto: screenshot/WhatsApp

Nach dem aktuellesten Update haben nun Whatsapp-User die Möglichkeit, GIFs zu versenden. Was viele ebenfalls freuen wird: Man kann sie sogar selbst erstellen. Wir zeigen Ihnen wie man diese etwas versteckte Möglichkeit nutzen kann.

Stuttgart - Der in Deutschland meistbenutzte Messenger-Dienst „Whatsapp“ hat am 7. November ein neues Update erhalten. Nachdem schon im Oktober neue Foto- und Videofunktionen freigeschaltet wurden, können Nutzer, die das neuste Update installiert haben (Version: 2.16.15) animierte GIFs verschicken. Auf diese Möglichkeit hatten viele bereits sehnsüchtig gewartet, andere Messaging-Apps (etwa der Facebook-Messenger) haben in letzter Zeit vorgelegt, nun war es an dem amerikanischen Unternehmen, auch nachzuziehen.

GIFs (Graphics Interchange Format) sind kurze, sich wiederholende Animationen ohne Ton. Immer häufiger werden sie auch auf Facebook benutzt, um Gefühle zu vermitteln oder Emojis zu ersetzen. Beliebt sind sie, da die Auswahlmöglichkeiten immens groß sind und man sie auch einfach selbst erstellen kann. So ist man als User nicht auf die beschränkte Anzahl an Emojis oder Smileys angewiesen.

So versenden Sie GIFs via WhatsApp:

Um eine Kurzanimation an einen Chatpartner oder in einen Gruppenchat zu senden, müssen Sie lediglich in einer GIF-Suchmaschine (etwa giphy.com) eine solche auswählen und auf diese mit dem Finger verweilen, bis die Option „Kopieren“ erscheint. Wählen Sie diese aus und öffnen Sie einen Chat. Dort dann einfach in das Textfeld „Einsetzen“, schon sollte eine Vorschau erscheinen. Jetzt bleibt lediglich übrig auf „Senden“ zu drücken, und Ihr Chatpartner sollte sich an einer der Animationen erfreuen können.

Alternativ können auch direkt in Whatsapp eigene GIFs erstellt werden. Hierfür muss nur das Plus links neben dem Textfeld angewählt werden und ein Video aus der eigenen Mediathek ausgewählt werden. Sofern dieses nur sechs Sekunden lang oder kürzer ist, kann man am rechten oberen Bildrand zwischen Video und GIF auswählen (Siehe Artikelbild). Sollte dies nicht der Fall sein, muss das Video gekürzt werden. Zusätzlich kann dann noch Text oder ein Emoji ausgewählt werden. Es bleibt nur noch das obligatorische Senden.

Stellen Sie sicher, dass sie die aktuellste Version des Messengers haben. Noch ist die Funktion nur für iOS-User verfügbar, angezeigt werden die Animationen jedoch auch Chatpartnern mit Mobilgeräten anderer Marken. Das entsprechende Android-Update soll in den nächsten Tagen folgen, so dass auch Nutzer von Googles Betriebssystem nach herzenslust GIFs whatsappen können.