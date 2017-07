Neues Café in Hamburg Kaffee, Kuchen und Katzen

Von cfg 28. Juli 2017 - 11:33 Uhr

Im Hamburg hat ein Café der besondere Art eröffnet: der „Katzentempel“. Besucher können außer vegan essen und trinken auch noch mit Katzen schmusen.





Hamburg - Besonders bei Großstädtern scheitert der Wunsch nach einem Haustier am Platz in der Wohnung oder am Mietvertrag. Hamburger haben nun eine Anlaufstelle um bei Kaffee und Kuchen mit einer Katze zu schmusen und zu spielen. Nach Nürnberg und München eröffnet nun auch in Hamburg im Stadtteil Eimsbüttel ein Ableger des „Katzentempel“. In den Cafés stehen den Samtpfoten Klettermöglichkeiten zur Verfügung, bei Bedarf können sie sich auch zurückziehen.

Laut eigenen Angaben stammen die Katzen alle aus dem Tierschutz und die Betreiber betonen auf ihrer Webseite, dass sie viel Wert auf eine nachhaltige, umweltbewusste Lebensweise und auf Tierschutzthemen legen.

