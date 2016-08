Neuenburg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Menschen aus Strudel im Rhein gerettet

Von red/dpa 28. August 2016 - 08:51 Uhr

Die Polizei meldet einen dramatischen Vorfall aus dem Süden Baden-Württembergs.Foto: dpa

Im Rhein bei Neuenburg hat sich am Samstagnachmittag ein Drama abgespielt. Gleich drei Menschen waren in einen Strudel geraten, darunter ein kleines Kind.

Neuenburg am Rhein - Eine 35 Jahre alte Mutter und ihr fünf Jahre alter Sohn sind bei Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von Passanten aus einem Strudel im Rhein gerettet worden. Wie das Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen mitteilte, hatte zunächst ein 41 Jahre alter Mann versucht, der Frau und dem Jungen am Samstagnachmittag zu helfen. Er war dann aber ebenfalls in die Strömung geraten und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Mehr zum Thema

Mehrere Passanten wurden durch Hilferufe auf die drei Verunglückten aufmerksam und konnten ihnen kurz vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte aus dem Wasser helfen. Mutter, Sohn und Ersthelfer blieben unverletzt.