Game of Thrones Hier können Sie die neue Staffel schauen

Von tak 16. Juli 2017 - 15:41 Uhr

Mit dem Start der neuen Staffel „Game of Thrones“ stellt sich vor allem für deutsche Fans wieder die Frage: Wo kann die Serie möglichst zeitnah verfolgt werden? Ein Überblick.





Stuttgart - Über ein Jahr Wartezeit neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag startet die siebte Staffel „Game of Thrones“ auf dem amerikanischen Fernsehsender HBO. Mit einer TV-Ausstrahlung ist in Deutschland jedoch frühestens Anfang 2018 zu rechnen. Verschiedene Pay-TV- und Streaming-Angebote ermöglichen es jedoch auch in Deutschland, legal auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Sky Deutschland: Der Pay-TV-Sender besitzt die Exklusivrechte für die deutsche Erstausstrahlung an der Serie. Parallel zur Ausstrahlung in den USA kann die erste Folge in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli zwischen drei und vier Uhr in der Nacht abgerufen werden. Dies ist mit Sky On Demand (Receiver), Sky Go (für mobile Endgeräte) und Sky Ticket (Buchung einzelner Streamingangebote) möglich. Wer nicht ganz so früh aufstehen möchte, wählt Sky Atlantic HD. Dort flimmert „Game of Thrones“ ab dem 17. Juli montags um 20.15 Uhr über den Bildschirm. Es besteht jeweils die Möglichkeit, zwischen der Originalfassung oder der deutschen Synchronisation zu wählen.

Maxdome: Bei dem Video-on-Demand-Anbieter startet „Game of Thrones“ mit einem Tag Verzögerung. Am Montag wird allerdings auch dort die erste Folge verfügbar sein.

Amazon: Prime-Mitglieder können die neuesten Entwicklungen in Westeros über die Amazon Channels verfolgen. In Kooperation mit HBO werden die Folgen veröffentlicht. Wann genau die Ausstrahlung auf dem erst im Mai in Deutschland gestarteten Angebot erfolgt, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit konnten Amazon-Kunden immer dienstags auf die Folgen zugreifen.

iTunes: Auch bei iTunes gab es noch in der sechsten Staffel die Möglichkeit, jeweils die neueste Folge einzeln oder die komplette Staffel gegen Bezahlung zu sehen. Sollte diese Regelung beibehalten werden, wären die neuen Folgen immer dienstags verfügbar. Der Konzern macht auf seiner Facebook-Seite Hoffnung.