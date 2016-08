Netzreaktionen zum VfB-Sieg "Auswärts darf man stinken. Heimsieg!"

Von Matthias Kapaun 27. August 2016 - 14:10 Uhr

Beim SV Sandhausen konnte der VfB Stuttgart auf geballte Fan-Unterstützung bauen.Foto: Pressefoto Baumann

Die Überlegenheit des VfB Stuttgart beim 2:1-Sieg in Sandhausen zeigte sich eher auf den Rängen als auf dem Platz. So reagieren die VfB-Fans im Internet auf den Zittersieg.

Stuttgart - Am Ende war es ein hartes Stück Arbeit, der 2:1-Sieg des VfB Stuttgart beim SV Sandhausen. Nach dem 2:0 durch Christian Gentner schien alles gelaufen, doch der Anschlusstreffer der Sandhausener in der 76. Minute sorgte beim Team von Trainer Jos Luhukay für gehöriges Nervenflattern.

Mehr zum Thema

Letzten Endes konnte der VfB die Zitterpartie doch noch für sich entscheiden.

So richtig angekommen in Liga 2 scheinen die Schwaben noch immer nicht. Und so sehen es auch die Twitter-User:

Ziemlich ernüchternde Leistung des @VfB bisher. Rein gar nichts im gegnerischen Drittel bewirkt, Spielgestaltung armselig. #SVSVfB— Golwar (@Golwar) 26. August 2016

Wegen seines kapitalen Schnitzers vor dem Anschlusstor des SV Sandhausen bekam Toni Sunjic sein Fett weg:

Puh. Die sind eigentlich tot und dann küsst Sunjic die wieder wach. #SVSVfB— Jojo Maier (@Jojo_Maier) 26. August 2016

Wenn Kaminski schlechter als Sunjic ist, dann kann er von Beruf nur Schwimmer oder Volleyballer sein #SVSVfB— Seehas1893 (@Seehas1893) 26. August 2016

Vor allem zwei VfB-Spieler hatten es den Usern angetan:

Geil gespielt von Özcan 😍😍😍 #SVSVfB— Teroddepolidis (@Paddypolidis) 26. August 2016

Özcan Assist Nr. 2 heute. Sauber! #SVSVfB— Jojo Maier (@Jojo_Maier) 26. August 2016

Und natürlich wurden auch die rund 6000 mitgereisten Fans gefeiert, die die Anhänger von Sandhausen zahlenmäßig übertrumpften, sodass sich das 2:1 schon fast wie ein Heimsieg anfühlte:

Mäßiger Kick heute, aber 3 Punkte und immer noch ein dauergrinsen wegen dem Support. So ein #Auswärtsheimspiel hat schon was. 😁 #SVSVfB— Alex S (@alex_1893) 26. August 2016

Auswärts darf man stinken. Heimsieg! #SVSVfB— Ute Lochner (@Aleksch1893) 26. August 2016