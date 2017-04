Netzreaktionen zum BVB-Sieg „Die Fußspitze Gottes“

Von red/pj 27. April 2017 - 11:37 Uhr

Sven Bender verhinderte mit einer Grätsche das 3:1 für die Bayern durch Arjen Robben.Foto: Bongarts

Borussia Dortmund gewinnt das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern – und das Internet rastet aus. Wir haben die besten Netzreaktionen zum BVB-Sieg gesammelt.

Stuttgart - Den überraschenden 3:2-Sieg von Borussia Dortmund beim FC Bayern München im DFB-Pokal-Halbfinale feiern viele BVB-Fans im Netz überschwänglich. Dass der Rekordmeister das Spiel über weite Strecken dominierte und sich die Dortmunder nicht hätten beschweren dürfen, wenn sie mit einer 1:5-Niederlage nach Hause gefahren wären, spielt dabei keine Rolle.

Zu groß ist der Jubel über die Sensation, dass die Mannschaft, knapp zwei Wochen nach dem Bombenanschlag vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen AS Monaco, ins Pokalfinale einzieht – und das mit einem am Ende verdienten Sieg in München.

Dass das ganze keine Traum wahr, konnten einige Fans auch am nächsten Tag kaum glauben.

Es fühlt sich immer noch genauso phänomenal an wie gestern Abend. #BVB #Pokalfinale pic.twitter.com/bIjM08kxHU— Patrick (@PatrickWe09) 27. April 2017

Den Bayern-Anhängern ging es da nicht anders.

Wie man dieses Spiel noch aus der Hand geben konnte... statt 4-1 Führung am Ende 2-3 #FCBBVB Schade für #Alonso und #Lahm— mk7 (@mkrause_7) 26. April 2017

Allerdings zeigten sich viele traurig darüber, dass Philipp Lahm, der im Sommer seine aktive Karriere beenden wird, gestern sein letztes DFB-Pokalspiel bestritt.

Abseits des Spiels gab es eine der besten Szenen des Abends. Die reguläre Spielzeit ist fast abgelaufen und der Schiedsrichterassistent zeigt die fünftminütige Nachspielzeit an. Thomas Tuchel hatte dafür ganz offensichtlich vollstes Verständnis:

Bender feiert am heutigen Mittwoch seinen 28. Geburtstag. Doch das Alter spielt keine Rolle, meint dieser Twitter-User:

Sven #Bender hat heute übrigens Geburtstag.

Sein Alter ist egal, weil er ja seit gestern unsterblich ist. #ManniBenderFussballgott #BVB— Frank Fligge (@FFligge) 27. April 2017

Arjen Robben bekommt Gelb für sein Lebenswerk. #FCBBVB— Vertikalpass (@vertikalpass) 26. April 2017