Neckarhafen in Plochingen Güterzug rammt Auto

Von red 15. Januar 2017 - 08:35 Uhr

Einen ungewöhnlichen Unfall meldet die Polizei aus PlochingenFoto: dpa

Im Plochinger Neckarhafen ist ein Güterzug auf ein Auto gekracht. Ein Schiffskapitän hatte sein Auto falsch geparkt.

Plochingen - Ein einfahrender Güterzug hat am Samstagabend gegen 19.45 Uhr im Neckarhafen in Plochingen am Neckar ein auf den Gleisen geparktes Auto gerammt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 52-jähriger, niederländischer Schiffsführer seinen Audi im Hafengelände geparkt, nach dem er vom Einkaufen zurückgekommen war. Unglücklicherweise stellte er jedoch sein Auto auf dem Gleis der dortigen Betriebsbahn ab. Den Audi hatte der Schiffsführer für die Einkaufsfahrt zuvor von seinem angelegten Gütermotorschiff mit dem bordeigenen Kran abgeladen.

Gegen 19.45 Uhr schob ein 23-jähriger Lokführer einen rund 300 Meter langen und 600 Tonnen schweren Güterzug mit 15 leeren Waggons auf das Hafengelände ein. Der Rangierbegleiter erkannte zwar noch, dass ein Auto auf den Gleisen stand, aber trotz Schnellbremsung des Lokführers rammte der erste Waggon des Güterzuges den unbesetzten Pkw des Niederländers im Heckbereich.

Hierbei entstand am Audi ein Schaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro während am Güterzug keine Beschädigungen zu verzeichnen waren. Bei dem Betriebsunfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Zur Unfallaufnahme waren Kräfte des Polizeireviers Esslingen und der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart vor Ort. Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart dauern an.