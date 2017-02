Nach zweitem Bombenfund in Sindelfingen Daimler setzt Bauarbeiten aus

Von Eberhard Wein 17. Februar 2017 - 13:59 Uhr

Am Donnerstag musste auf dem Mercedesgelände in Sindelfingen erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Schon am Vortag war eine Bombe auf der Werksbaustelle gefunden worden. Jetzt ist Daimler die Lust am Bauen erst einmal vergangen.





17 Bilder ansehen

Sindelfingen - Nach dem neuerlichen Fund einer Weltkriegsbombe auf dem Mercedes-Benz-Werksgelände in Sindelfingen hat das Unternehmen die dortigen Bauarbeiten eingestellt. Weitere Einsätze seien damit vorerst ausgeschlossen, sagte der Leiter des Referats für Polizeirecht, Feuerwehr und Katastrophenschutz beim Stuttgarter Regierungspräsidium, Michael Hagmann. Die Daimler AG äußerte sich zunächst nicht. „Wir wissen noch nicht, wie es weiter geht“, sagte ein Sprecher. Auf dem Gelände des einstigen so genannten Krawattenbaus, eines Verwaltungsgebäudes, erstellt Daimler eine moderne Halle für den Karosseriebau.

Mehr zum Thema

Déjà-vu für Anwohner und Helfer

Bereits am Mittwoch war eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Baustelle des ehemaligen so genannten Krawattenbaus, eines Verwaltungsgebäudes, gefunden und vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) des Landes entschärft worden. Nachdem die Bauarbeiter am Donnerstag gegen 16.30 Uhr erneut auf eine Bombe stießen, wiederholte sich das Szenario. Mehrere Straßen und der Sindelfinger Bahnhof wurden gesperrt, ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Insgesamt hätten 1600 Menschen und damit etwa doppelt so viele wie am Vorabend hätten aus dem Gefahrenbereich gebracht werden müssen, sagte die Sprecherin der Stadt, Nadine Izquierdo. Helfer gingen von Tür zu Tür, um die Anwohner zu warnen. 900 von ihnen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die meisten hatten schon den Vorabend nicht zu Hause verbringen können. Als Notunterkunft diente abermals die Sporthalle des Stiftsgymnasiums, in der sich zeitweise 350 Menschen aufhielten.

Der zweite Fundort lag 150 Meter vom ersten entfernt. Der Evakuierungsradius von 300 Metern war dadurch leicht versetzt und erfasste diesmal auch Stern-Center, ein nahe gelegenes Einkaufszentrum mit Kinos und Gastronomie. Die Kinobesucher erhielten ihr Geld zurück und wurden nach Hause geschickt. Die eigentliche Entschärfung durch die Spezialisten des KMBD dauerte dann nicht einmal eine Stunde. Um 23.15 Uhr ging es los, exakt um 0.07 Uhr war der Spuk vorbei, und die Menschen konnten in ihre Häuser zurückkehren. Der Oberbürgermeister Bernd Vöhringer (CDU) zeigte sich erleichtert. Dank der professionellen Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und dem Verständnis der Betroffenen sei es gelungen, die Situation rasch zu entschärfen, sagte er in einer ersten Stellungnahme.

Entsorgung ganz in der Nähe

Bei beiden Bomben handele es sich um je 250 Kilogramm schwere Fliegerbomben aus US-Beständen, sagte Hagmann. Dies habe zu damaliger Zeit einer mittleren Größe entsprochen. „Es gab Sprengbomben mit 25 Kilogramm, andere erreichten ein Gewicht von zwei bis drei Tonnen.“ Die mögliche Sprengwirkung hänge aber auch davon ab, wo eine Bombe gefunden werde. Dementsprechend wähle man den Evakuierungsradius. Im vorliegenden Fall lagen die Bomben in sechs Metern Tiefe. „Die Splitterwirkung ist stärker, wenn der Fundort dichter an der Erdoberfläche liegt“, sagte Hagmann.

Die beiden Sprengkörper werden nun auf dem Gelände des KMBD zersägt, der Sprengstoff wird thermisch beseitigt, wie die Spezialisten sagen, also abgebrannt. Weit muss die gefährliche Fracht nicht gefahren werden. Das zentrale Entsorgungsgelände der baden-württembergischen Feuerwerker befindet sich in einem Waldstück zwischen Sindelfingen und Stuttgart.