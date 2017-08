Nach Terrorattacke in Barcelona Polizei tötet verdächtigen Mann

Von red/Reuters/AFP 21. August 2017 - 17:35 Uhr

Die katalanische Polizei hat nach dem Anschlag von Barcelona in der Nähe der Stadt einen verdächtigen Mann getötet. (Symbolfoto) Foto: AFP

Die katalanische Polizei hat nach dem Anschlag von Barcelona in der Nähe der Stadt einen verdächtigen Mann getötet. Er habe möglicherweise einen Sprengstoffgürtel getragen, teilte die Behörde mit. Eventuell handelt es sich um den gesuchten Attentäter von Barcelona.

Madrid - Die Polizei hat bei der Fahndung nach dem Haupttäter des Anschlags von Barcelona einen Verdächtigen getötet. Der Mann habe möglicherweise einen Sprengstoffgürtel getragen und sei in dem Ort Subirats niedergeschossen worden, teilte die katalanische Behörde am Montag per Twitter mit.

Unklar war, ob es sich dabei um den Hauptverdächtige des Anschlags, den Marokkaner Younes Abouyaaquoub, handelte. Spanische Medien berichteten, bei dem Toten handle es sich um den 22-Jährigen. Eine Bestätigung dafür gab es nicht.

Ein Roboter untersuche derzeit ob der Sprengstoffgürtel echt gewesen sei, twitterte die Polizei. Der Verdächtige habe „Allahu akbar“ (etwa: Gott ist groß) gerufen, berichteten spanische Medien.

Europaweite Suche

Der Mann hat nach Angaben der Polizei den Lieferwagen auf die Flaniermeile Las Ramblas gelenkt und 13 Menschen getötet. Anschließend soll er einen Mann umgebracht haben, um an dessen Auto zu kommen. Danach entkam er und wurde europaweit gesucht.

Der Marokkaner gilt als Teil einer aus zwölf Mitgliedern bestehenden Zelle, die nach Erkenntnissen der Behörden mehrere Anschläge in Katalonien geplant haben soll. Fünf mutmaßliche Terroristen wurden in der Nacht auf Freitag in der Küstenort Cambrils von der Polizei erschossen. Sie waren in einem Wagen geflüchtet und hatten dabei Passanten angefahren. Eine Frau wurde getötet.

Auch eine Explosion in der Ortschaft Alcanar mit mindestens zwei Toten wird der Zelle zugeschrieben. In dem Haus sollen sie Anschläge vorbereitet haben. Die Polizei stellte 120 Gasflaschen sicher.

