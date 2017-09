Nach Terror-Anschlag in U-Bahn Hausdurchsuchung in Londoner Vorort

Von red/AP 16. September 2017 - 16:20 Uhr

Die Polizeipräsenz wurde zum Wochenende im ganzen Land stark erhöht. Foto: AP

London - Nach dem Bombenanschlag in der Londoner U-Bahn hat die Polizei am Samstag mit der Durchsuchung eines Hauses in einem Vorort der britischen Hauptstadt begonnen. Bewaffnete Beamte durchsuchten das Haus in Sunbury und in der Nachbarschaft seien Wohnungen evakuiert worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die betroffene Nachbarschaft in dem südwestlich von London gelegenen Ort sei abgesperrt.

Zuvor hatte die Polizei im Haven von Dover einen Verdächtigen festgenommen. Daneben habe es zunächst keine weiteren Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Die Bombenexplosion hatte sich am Freitag ereignet, 29 Menschen wurden verletzt.